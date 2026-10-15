Investigan cartas con “sustancias sospechosas” enviadas a oficinas del Congreso y de autoridades electorales

Las autoridades federales investigan el envío de cartas con “sustancias sospechosas” a oficinas del Congreso y de autoridades electorales en todo Estados Unidos, y exhortan a los destinatarios a tratar los envíos como “potencialmente peligrosos”.

La investigación, a cargo del FBI, el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos y la Policía del Capitolio, se dio a conocer inicialmente mediante un mensaje del sargento de armas del Senado que The Associated Press obtuvo el jueves. La notificación, enviada a las oficinas del Senado, indicó que las autoridades trabajaban para interceptar cualquier carta adicional, pero advirtió que “es posible que algunas cartas lleguen a sus destinos”.

En el Congreso, la amenaza parecía limitarse al Senado, aunque la Cámara de Representantes vigilaba la situación, según una persona familiarizada con el asunto que no estaba autorizada a discutir públicamente la investigación.

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En un comunicado, el FBI informó que la agencia y el Servicio de Inspección Postal investigaban “una serie de envíos sospechosos remitidos a distintas direcciones en todo el país, incluidas oficinas de los secretarios de Estado y sus respectivas oficinas electorales”.

“Algunas de las cartas contenían una sustancia desconocida y estamos trabajando estrechamente con nuestros socios de las fuerzas del orden para responder a cada incidente”, indicó el comunicado. “También estamos colaborando con nuestros socios para identificar a la persona o las personas responsables de las cartas”.

El envío de paquetes que contenían una sustancia en polvo provocó esta semana la evacuación de oficinas electorales en al menos dos estados: Luisiana y Oklahoma. El secretario de Estado de Ohio informó que el Servicio Postal interceptó un paquete con un polvo blanco dirigido a su oficina y señaló que se habían enviado correspondencias similares a funcionarios electorales de varios estados.

El jueves, funcionarios de Maryland, Misisipi y Dakota del Sur informaron que sus oficinas electorales también fueron blanco de envíos separados, pero que el Servicio Postal interceptó las cartas.

La noticia sobre las cartas surge apenas tres semanas antes del día de las elecciones y recuerda una amenaza similar ocurrida en 2023, cuando oficinas electorales de seis estados recibieron envíos que contenían un polvo blanco. En algunos casos, los incidentes interrumpieron las labores relacionadas con elecciones locales.

Algunas de aquellas cartas contenían amenazas y rastros de fentanilo, un potente opioide, lo que llevó a varias oficinas electorales a abastecerse de naloxona, un medicamento que revierte los efectos de una sobredosis.

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La Asociación Nacional de Secretarios de Estado y la Asociación Nacional de Directores Electorales Estatales emitieron un comunicado conjunto en el que condenaron lo que describieron como amenazas contra el personal electoral.

“Quienes administran nuestras elecciones nunca deberían temer por su seguridad mientras cumplen con sus funciones esenciales”, expresaron en el comunicado.

El inspector postal adjunto Brendan Donahue dijo el jueves a los periodistas que “cualquier amenaza o ataque contra funcionarios electorales es inaceptable” y que “también estamos trabajando con nuestros socios para identificar a la persona o las personas responsables de las cartas”.

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