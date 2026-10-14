Indignación por video de Trump con IA sobre tigre que mató a joven británico

El presidente Donald Trump subió a su cuenta de Truth Social un video en el que aparece jugando con un tigre, creado con inteligencia artificial, que hace alusión al ataque que sufrió un hombre británico por parte de este animal en un zoológico de Inglaterra.

La escena perturbadora, que comenzó a circular por las redes sociales, muestra los momentos de angustia que se vivieron en Yorkshire Wildlife Park, cerca de Doncaster, el pasado sábado 10 de octubre.

El hombre fue identificado como William Chapman. Sufrió heridas graves y murió en el lugar de los hechos, pese a la intervención de los equipos médicos, que intentaron salvarle la vida.

El joven, de 20 años, padecía una enfermedad mental grave, según declaró su familia, que lleva días conmocionada no solo por la tragedia, sino también por la difusión del video en el que se observa el momento exacto del ataque.

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Comparte video en el que aparece jugando con el animal

La publicación del mandatario estadounidense ha generado rechazo entre los usuarios de las redes sociales, ya que muchos consideran que se “estaba burlando” de lo sucedido. Además, la acompañó con un mensaje que dice: “Nunca te metas con la naturaleza”.

Sin embargo, este no fue el único video, pues también subió otro realizado con inteligencia artificial, en el que varias personas eran atacadas por grandes felinos. La grabación estaba acompañada de música de sintetizador.

Esto generó críticas de numerosos internautas, quienes calificaron el video como “repugnante” y “enfermizo”. Además, consideraron que era una falta de respeto hacia el hombre y sus seres queridos.

“Una familia está de luto y tú decides compartir con todo el mundo los últimos momentos de su familiar”, escribió un usuario, mientras que otro comentó: “Te voté, pero no para esto. ¿No puedes contratar a un pasante para que lleve tu campaña en las redes sociales?”.

Por otro lado, la familia de William Chapman pidió, a través de un comunicado divulgado por varios medios británicos, que las personas dejaran de compartir el video, debido a que se encuentra devastada por la forma en la que murió el joven.

“La familia está completamente devastada por su pérdida y está luchando por asimilar lo sucedido. La publicación y difusión de contenido mediático profundamente ofensivo les está causando una gran angustia en un momento de especial vulnerabilidad. Pedimos a la gente que deje de hacerlo”, declaró la familia.