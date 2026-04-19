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¡Qué susto!: un tigre salta hacia el público durante un espectáculo de circo en Rusia

El incidente causó una estampida entre los presentes

19 de abril de 2026 - 1:41 PM

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En determinado momento la malla de seguridad se desplomó, lo que asustó a los animales, que comenzaron a pelear entre ellos y uno saltó en dirección al público. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Moscú - Un tigre de circo saltó este domingo de la arena a los asientos del público durante un espectáculo circense en la sureña región rusa de Rostov del Don, causando el pánico y la estampida del público.

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Según el portal de noticias Life.ru, que publicó un vídeo, el incidente ocurrió durante la actuación, que contaba con dos domadores y tres tigres, separados del público por una malla de seguridad colgada de un aro de varios metros de diámetro.

En determinado momento la malla de seguridad se desplomó, lo que asustó a los animales, que comenzaron a pelear entre ellos y uno saltó en dirección al público.

Los empleados del circo, perteneciente a la dinastía Dovagliuk, lograron rápidamente evacuar a la gente sin que hubiera víctimas y devolver al tigre a la jaula.

El portal 161.ru se puso en contacto con el circo, que eludió comentar lo sucedido.La policía rusa informó que investiga las circunstancias de los hechos.

“En estos momentos se llevan a cabo comprobaciones sobre el incidente. Se establecen las circunstancias del suceso. Tras la comprobación se tomará una decisión procesal en consonancia con la legislación”, indicó en un comentario citado por la agencia rusa TASS.

La policía puntualizó que todos los animales fueron enjaulados y no hubo víctimas.

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