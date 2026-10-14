La administración Trump reduce el plazo que tienen los refugiados para impugnar la revocación de su estatus

La administración del presidente Donald Trump está reduciendo el plazo que tienen los refugiados para impugnar la revocación de su estatus, una medida que, según los críticos, podría llevar a la deportación a decenas de miles de personas que huyeron de la persecución y las guerras en sus países de origen.

La nueva política, que entra en vigor el miércoles, reduce de 30 a 10 el número de días que tienen los refugiados para impugnar la revocación de su estatus. Forma parte de un esfuerzo más amplio de la administración de Trump por restringir y transformar un programa que ha servido durante décadas como vía de acceso para los refugiados.

El objetivo de la nueva política, según el documento, es “mitigar los posibles riesgos” asociados a las personas que fueron admitidas como refugiados pero que no reunían los requisitos para obtener el estatus de refugiado.

La política no especifica exactamente a cuántas personas podría afectar, pero se refiere específicamente a los refugiados admitidos durante el gobierno del presidente Joe Biden, al afirmar que hubo una “erosión alarmante de la integridad” del programa de refugiados. Los defensores de los refugiados refutan esa afirmación.

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La administración de Trump ya está revisando los casos de al menos 185,000 refugiados admitidos durante la administración de Biden cuyas solicitudes de tarjeta de residencia aún están pendientes.

La acogida de refugiados ha sido objeto de consenso bipartidista en Estados Unidos desde que el Congreso aprobó la Ley de Refugiados con un apoyo abrumador en 1980. Esa ley convirtió las solicitudes de refugio en unas de las más rigurosamente evaluadas dentro del sistema migratorio.

Defensores de los derechos humanos y grupos de reasentamiento de refugiados condenan la nueva política

Hay quienes sostienen que, con la nueva política, los refugiados no tendrán tiempo suficiente para defender su estatus.

“Estas familias hicieron todo lo que se les pidió”, dijo Krish O’Mara Vignarajah, presidente de Global Refuge. “Se sometieron a entrevistas, verificaciones de antecedentes y años de espera en el extranjero, y solo pisaron suelo estadounidense una vez que los funcionarios del gobierno aprobaron sus solicitudes”.

Ahora, dijo, “el Departamento de Seguridad Nacional quiere revisar esas decisiones en un plazo de 10 días, un plazo de preaviso totalmente insuficiente para encontrar un abogado, traducir documentos u obtener expedientes de un país del que se vieron obligados a huir”.

HIAS, una importante organización de ayuda a los refugiados, advirtió que los refugiados que han huido de la violencia, la persecución y el desplazamiento correrán el riesgo de ser deportados a países donde podrían sufrir daños, persecución y tortura.

“Están tratando de socavar el principio fundamental de que el reasentamiento de refugiados representa una protección permanente”, afirmó Naomi Steinberg, vicepresidenta de HIAS.

Church World Service (CWS) afirmó que los refugiados no tendrán “ninguna oportunidad significativa” de responder o presentar una apelación antes de que se les retire su estatus.

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“Esta es una política diseñada para facilitar el desarraigo y la expulsión de miembros de nuestras comunidades que huyeron de la persecución y a quienes se les prometió seguridad”, dijo Danilo Zak, director de políticas de CWS.

Zach Kahler, portavoz de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, afirmó que la agencia ha detectado “una alarmante erosión de las medidas de selección y verificación” durante el gobierno de Biden con el fin de “acelerar los trámites y maximizar el número de refugiados admitidos”.

La administración de Trump, dijo, está “asegurándose de que el estatus de refugiado se reserve únicamente para quienes cumplen con los requisitos establecidos por la ley”.

El programa de refugiados ha cambiado

La administración de Trump ha modificado drásticamente el programa de refugiados y lo ha convertido en un mecanismo para reasentar a sudafricanos blancos en el país.

En septiembre, el gobierno anunció planes para limitar a 17,500 el número total de refugiados que se admitirán en el país en 2027, la mayoría de los cuales son sudafricanos blancos.

Durante su primer mandato, Trump redujo drásticamente el número de refugiados que se aprobaban cada año. El gobierno de Biden lo restableció y se fijó la meta de admitir a 125,000 refugiados durante el último año de su mandato.

Al regresar a la Casa Blanca para iniciar su segundo mandato, Trump suspendió de inmediato el programa de refugiados, lo que dejó varadas en todo el mundo a personas que tenían previsto venir a Estados Unidos. Más tarde, el gobierno reabrió el programa y lo limitó principalmente a sudafricanos blancos.

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La diferencia entre un refugiado y un asilado

Los refugiados son personas que solicitaron su estatus mientras se encontraban fuera de los Estados Unidos, a menudo mientras vivían en un campamento de refugiados o en un país de tránsito. Son sometidos a un proceso de selección y tramitación en el extranjero, y se les aprueba y otorga el estatus de refugiado antes de llegar a los Estados Unidos. Una vez en los Estados Unidos, pueden solicitar la tarjeta de residencia.

Un refugiado se diferencia de un asilado, aunque ambos son personas que huyen de la persecución en sus países de origen.