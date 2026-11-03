El control del Congreso federal sigue en suspenso: ¿cuándo se conocerán los resultados?
Esto es lo que debes saber sobre el conteo de votos tras las elecciones de medio término
3 de noviembre de 2026 - 2:32 PM
3 de noviembre de 2026 - 2:32 PM
Lo que está en juego en las elecciones del martes -qué partido controlará el Congreso de Estados Unidos- está muy claro. Pero es imposible saber cuándo se sabrá.
La agencia Associated Press se encargará de dar a conocer los resultados de las elecciones en los 435 distritos de la Cámara de Representantes y en las 35 circunscripciones del Senado que se someten a votación este año.
El control de la Cámara de Representantes depende de qué partido alcance los 218 escaños. En la actualidad, 219 diputados forman parte del grupo parlamentario republicano, solo uno más que el mínimo necesario para obtener la mayoría cuando todos los escaños estén ocupados. Actualmente hay dos escaños vacantes.
El umbral para el Senado es de 51 escaños para los demócratas o de 50 para los republicanos, ya que el vicepresidente JD Vance puede emitir un voto de desempate a favor de su partido. En estos momentos, los republicanos cuentan con una ventaja de 53 a 47 en el Senado.
Durante las últimas elecciones de mitad de legislatura de 2022, la AP determinó quién controlaba el Senado cuatro días después de la jornada electoral, mientras que, en el caso de la Cámara de Representantes, lo hizo ocho días después.
Durante el ciclo presidencial de 2024, la diferencia entre ambos fue mayor. El resultado del Senado se dio a conocer al día siguiente de las elecciones, mientras que el de la Cámara de Representantes se anunció ocho días después.
En algunos estados, el recuento de todas las papeletas suele tardar varios días. En California, el estado más poblado del país, se han entregado miles de papeletas por correo el mismo día de las elecciones. En 2022, la mitad de los votos del estado se contaron después del día de las elecciones.
Otros estados, como Alaska y Maine, donde este año se celebran elecciones clave al Senado, utilizan el sistema de votación por orden de preferencia.
Un candidato puede ganar con más del 50% de los votos en la primera vuelta, pero si nadie alcanza ese umbral, se elimina al candidato con menos votos de primera opción y sus votos se redistribuyen según la segunda opción de los votantes. Este proceso puede retrasar considerablemente la publicación de los resultados.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: