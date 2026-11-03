Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Avisos
Edictos
Esquelas
Especiales
3 de noviembre de 2026
89°Soleado
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

“No la necesitan”: Donald Trump anuncia que pondrá fin a la ayuda militar a Israel en 2026

El presidente de Estados Unidos reveló que su gobierno le otorga al país $4,000 millones

3 de noviembre de 2026 - 12:39 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente Donald Trump pronuncia un discurso en un mitin de campaña en el T. Ed Garrison Arena. (Julia Demaree Nikhinson)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que planea cortar la ayuda militar que su país proporciona a Israel a finales de 2026 porque “no lo necesitan”.

RELACIONADAS

“Les estábamos dando (a Israel) 4,000 millones de dólares. Seguimos haciéndolo, pero esa ayuda se interrumpe a finales de año”, afirmó Trump, estrecho aliado del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, durante una entrevista telefónica con Fox News.

Pendientes a elnuevodia.com para la ampliación.

Tags
Breaking NewsDonald TrumpEstados UnidosCasa BlancaIsraelIránConflicto con Irán
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 3 de noviembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: