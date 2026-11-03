“No la necesitan”: Donald Trump anuncia que pondrá fin a la ayuda militar a Israel en 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que planea cortar la ayuda militar que su país proporciona a Israel a finales de 2026 porque “no lo necesitan”.

“Les estábamos dando (a Israel) 4,000 millones de dólares. Seguimos haciéndolo, pero esa ayuda se interrumpe a finales de año”, afirmó Trump, estrecho aliado del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, durante una entrevista telefónica con Fox News.