“No la necesitan”: Donald Trump anuncia que pondrá fin a la ayuda militar a Israel en 2026
El presidente de Estados Unidos reveló que su gobierno le otorga al país $4,000 millones
3 de noviembre de 2026 - 12:39 PM
3 de noviembre de 2026 - 12:39 PM
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que planea cortar la ayuda militar que su país proporciona a Israel a finales de 2026 porque “no lo necesitan”.
“Les estábamos dando (a Israel) 4,000 millones de dólares. Seguimos haciéndolo, pero esa ayuda se interrumpe a finales de año”, afirmó Trump, estrecho aliado del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, durante una entrevista telefónica con Fox News.
Pendientes a elnuevodia.com para la ampliación.
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