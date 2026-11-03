“Parece un Pokémon”: influencer termina en el hospital luego de atrapar a una mangosta

Un influencer puertorriqueño que pensó en atrapar una “ardilla de Puerto Rico” tuvo que acudir el lunes a un hospital luego de que confirmara que el animal que capturó se trataba de una mangosta, un principal portador del virus de la rabia.

“Parece un Pokémon”, exclamó Juan Otero, identificado como Yo Soy el Bori Tours en la red social de Instagram que se dedica a documentar sus viajes por las playas y ríos de Puerto Rico.

En su publicación inicial, Otero aparece agarrando al animal en su mano mientras este se mueve de lado a lado. Posteriormente el video corta a una toma en la que el hombre se encuentra viajando en un carro con el animal en la mano.

El individuo que grababa a Otero, que no es identificado en el video, aseguró que se trataba de “una ardilla de Puerto Rico”. aunque varios cibernautas posteriormente aclararon que se trataba de una mangosta.

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De acuerdo al secretario de Salud, Víctor Ramos Otero, las mangostas son unos de los portadores principales del virus de la rabia, el cual pueden transmitir mediante una mordida.

“Las mangostas son animales peligrosos, no son ardillitas. Se tiene que presumir que las mangostas tienen rabia y usualmente, las mordeduras de animales, en general, se reportan al Departamento de Salud, pero si es por una mangosta, siempre se pone en tratamiento porque la mayoría de las mangostas que están silvestres en las comunidades tienen rabia”, alertó el funcionario.

Tras el suceso, la agencia también exhortó a las personas a no manipular a las mangostas y de tener contacto con alguna acudir a un hospital para recibir un tratamiento especial, aunque no haya sido mordido o lacerado por el animal.

En un video posterior, Otero contó que quiso coger al animal porque pensó que se trataba de un hurón, un animal que es ilegal poseer en Puerto Rico sin permiso, “eso es una mascota que a mí siempre me había encantado y valen como mil pesos”

“Esto es protocolo. A mí la mangosta no me mordió, no me aruño, no me pasó absolutamente nada”, confirmó el hombre quien aseguró que ya acudió a las autoridades pertinentes.