Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Avisos
Edictos
Esquelas
Especiales
3 de noviembre de 2026
89°Soleado
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Parece un Pokémon”: influencer termina en el hospital luego de atrapar a una mangosta

Mientras el Departamento de Salud advierte que este animal es el portador principal del virus de la rabia en Puerto Rico

3 de noviembre de 2026 - 12:35 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un influencer atrapó una mangosta y mostró el momento en un video en sus redes sociales. (Captura/Redes sociales)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Un influencer puertorriqueño que pensó en atrapar una “ardilla de Puerto Rico” tuvo que acudir el lunes a un hospital luego de que confirmara que el animal que capturó se trataba de una mangosta, un principal portador del virus de la rabia.

RELACIONADAS

“Parece un Pokémon”, exclamó Juan Otero, identificado como Yo Soy el Bori Tours en la red social de Instagram que se dedica a documentar sus viajes por las playas y ríos de Puerto Rico.

En su publicación inicial, Otero aparece agarrando al animal en su mano mientras este se mueve de lado a lado. Posteriormente el video corta a una toma en la que el hombre se encuentra viajando en un carro con el animal en la mano.

El individuo que grababa a Otero, que no es identificado en el video, aseguró que se trataba de “una ardilla de Puerto Rico”. aunque varios cibernautas posteriormente aclararon que se trataba de una mangosta.

De acuerdo al secretario de Salud, Víctor Ramos Otero, las mangostas son unos de los portadores principales del virus de la rabia, el cual pueden transmitir mediante una mordida.

“Las mangostas son animales peligrosos, no son ardillitas. Se tiene que presumir que las mangostas tienen rabia y usualmente, las mordeduras de animales, en general, se reportan al Departamento de Salud, pero si es por una mangosta, siempre se pone en tratamiento porque la mayoría de las mangostas que están silvestres en las comunidades tienen rabia”, alertó el funcionario.

Tras el suceso, la agencia también exhortó a las personas a no manipular a las mangostas y de tener contacto con alguna acudir a un hospital para recibir un tratamiento especial, aunque no haya sido mordido o lacerado por el animal.

En un video posterior, Otero contó que quiso coger al animal porque pensó que se trataba de un hurón, un animal que es ilegal poseer en Puerto Rico sin permiso, “eso es una mascota que a mí siempre me había encantado y valen como mil pesos”

“Esto es protocolo. A mí la mangosta no me mordió, no me aruño, no me pasó absolutamente nada”, confirmó el hombre quien aseguró que ya acudió a las autoridades pertinentes.

Se desconoce qué ocurrió con el animal tras este suceso. Este medio pidió comentarios al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y espera por respuesta.

Tags
Breaking NewsMangostaDepartamento de Salud Departamento de Recursos Naturales y AmbientalesPuerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 3 de noviembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: