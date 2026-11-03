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El mal tiempo complica la jornada electoral en Florida: mudan una veintena de centros de votación

En ese estado, la contienda por la gobernación enfrenta al republicano Byron Donalds y al demócrata David Jolly

3 de noviembre de 2026 - 2:02 PM

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Los votantes se reflejan en un charco de agua mientras entran y salen de un centro de votación en Florida City. (Rebecca Blackwell)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Las inundaciones provocadas por las intensas lluvias de los últimos días obligaron este martes a trasladar una veintena de centros de votación en al menos ocho condados de Florida durante las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, entre ellos Broward y Palm Beach, en el sur del estado.

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Los otros condados afectados son Brevard y Highlands, en el centro de Florida, y Martin, Indian River, Okeechobee y St. Lucie, en el sureste, según reportes de la División Electoral de Florida.

En Broward, situado a unos 40 kilómetros al norte de Miami, las inundaciones obligaron a trasladar un centro electoral de la localidad de Davie, del club social Paradise Village al parque Tree Tops, ubicado a unos 6 kilómetros por carretera.

El cambio se anunció poco después de la apertura de las urnas, a las 7:00 de la mañana (12:00 GMT). Por otra parte, una falla del sistema afectó durante unos quince minutos a los centros de votación del condado, aunque las autoridades informaron de que el problema había sido solucionado.

En el vecino condado de Palm Beach, donde reside el presidente de EE.UU., Donald Trump, las inundaciones también obligaron a trasladar tres centros de votación de las localidades de Riviera Beach, West Palm Beach y Palm Beach Gardens a otros recintos de la zona.

El sur de Florida, una de las principales concentraciones de votantes del estado, afronta este martes la jornada electoral con lluvias dispersas y riesgo de inundaciones localizadas.

En esta región, los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach reúnen en conjunto cerca de una cuarta parte de los electores registrados en Florida.

Un votante pasa junto a un letrero mientras ingresa a un centro de votación en Largo, Florida.
Un votante pasa junto a un letrero mientras ingresa a un centro de votación en Largo, Florida. (Chris Urso)

Antes de la jornada electoral, el supervisor de elecciones de Broward, Joe Scott, había alertado de retrasos inusuales del Servicio Postal en la entrega y devolución de papeletas por correo. Algunos votantes denunciaron que no habían recibido sus tarjetas y otras quedaron detenidas durante días en instalaciones postales.

En Florida, la contienda por la gobernación enfrenta al republicano Byron Donalds, respaldado por el presidente Trump, con el demócrata David Jolly, mientras que la elección especial al Senado enfrenta a la republicana Ashley Moody con la demócrata Angie Nixon.

Moody ocupa provisionalmente el escaño desde enero de 2025, cuando el gobernador Ron DeSantis la designó para sustituir al cubanoestadounidense Marco Rubio, quien asumió la Secretaría de Estado de Estados Unidos.

Votantes salen de un centro de votación tras emitir sus sufragios.
Votantes salen de un centro de votación tras emitir sus sufragios. (Rebecca Blackwell)

En la Cámara de Representantes, María Elvira Salazar, una de las figuras hispanas más visibles del Partido Republicano y representante de una zona de Miami con una importante población cubanoamericana, busca la reelección frente al demócrata Eliott Rodríguez.

El escaño, que se convirtió en uno de los más reñidos del estado, forma parte de los veintisiete que Florida tiene en la Cámara de Representantes federal y que están en juego en estas elecciones, en las que se renueva la totalidad de las 435 curules de esa cámara.

También concentran atención en Florida: el distrito 14, en el área de Tampa, al oeste del estado, donde la demócrata Kathy Castor se enfrenta al republicano Mike Beltran, y el distrito 22, en el sur del estado, donde la demócrata Pia Dandiya y el republicano Casey Askar compiten por una curul cuyo territorio fue modificado sustancialmente en la nueva redistribución electoral.

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