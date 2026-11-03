Falsas amenazas de bomba provocan interrupciones en vuelos en toda Europa

Varios vuelos en distintos puntos de Europa recibieron falsas amenazas de bomba este martes, lo que provocó inspecciones de seguridad, desvíos de aeronaves y, en un caso, la escolta de un avión por parte de la Fuerza Aérea italiana hasta su aterrizaje, informaron las autoridades.

Entre las aerolíneas afectadas figuran la polaca LOT, Scandinavian Airlines, Wizz Air y Ryanair. No se reportaron heridos.

Un día antes, un avión con destino a Bulgaria había sido desviado a Hungría tras recibir una amenaza de bomba similar mientras se encontraba en el aire.

Italia

Un vuelo de Ryanair procedente de Lisboa aterrizó el martes por la mañana en el aeropuerto de Fiumicino, en Roma, luego de que se recibiera un correo electrónico que alertaba sobre la supuesta presencia de una bomba a bordo, según información ofrecida por un funcionario del aeropuerto que conoce los hechos.

Expertos de la unidad antibombas de la Policía realizaron inspecciones de seguridad a los pasajeros, la tripulación y el equipaje, pero no encontraron explosivos.

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Otro correo electrónico alertó sobre una bomba en un segundo vuelo de Ryanair con destino a Roma, procedente de Dublín. al momento de la amenaza, el avión se encontraba aterrizando en el aeropuerto romano de Fiumicino, según confirmaron a EFE fuentes de dicha instalación.

La Fuerza Aérea italiana escoltó esa aeronave hasta Fiumicino y, una vez en tierra, se llevaron a cabo los mismos procedimientos de seguridad. Tampoco se encontraron explosivos, indicó el funcionario, quien habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a ofrecer declaraciones públicas.

El primer vuelo procedente de Lisboa aterrizó en Roma a las 4:40 a.m., hora de Puerto Rico, mientras que el avión que llegaba de Dublín lo hizo a las 5:45 de la mañana.

Polonia

Mientras tanto, en Polonia, un vuelo matutino de la aerolínea LOT que salió del aeropuerto de Heathrow, en Londres, con destino al principal aeropuerto de Varsovia, Chopin, fue desviado al aeropuerto de Modlin, en la capital polaca, tras recibirse una amenaza de bomba, informó la agencia de prensa polaca PAP. El aeropuerto de Modlin cerró temporalmente.

Posteriormente, LOT informó que había concluido la inspección de la aeronave desviada a Modlin y que “no se encontró nada a bordo”.

Los pasajeros del vuelo procedente de Londres con destino a Varsovia estaban pasando por el control fronterizo y, una vez completado el proceso, serían transportados en autobús hasta el aeropuerto Chopin, informó PAP.

Más tarde, el aeropuerto de Modlin publicó un comunicado en el que indicó que no existía una amenaza real y que las operaciones habían retomado su curso habitual. No ofreció más detalles sobre la naturaleza de las amenazas.

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El aeropuerto Chopin también recibió información sobre la posible presencia de un objeto peligroso a bordo de un vuelo de Scandinavian Airlines (SAS) procedente de Copenhague, informó PAP.

Piotr Rudzki, director interino de la Oficina de Comunicaciones del aeropuerto de Varsovia, indicó a la agencia de noticias que, tras recibir la alerta, se activaron de inmediato los protocolos habituales de seguridad y se cerró una de las pistas del aeropuerto.

“Los pasajeros desembarcaron y el avión aterrizó con normalidad; no fue un aterrizaje de emergencia”, declaró a PAP Alexandra Lindgren Kaokju, portavoz de SAS.

Añadió que la aerolínea concentra sus esfuerzos en brindar asistencia a los pasajeros y la tripulación, y que el caso fue referido a la Policía polaca.

España

Las autoridades españolas descartaron este martes la presencia de explosivos en un avión de Ryanair procedente de Manchester que aterrizó en el aeropuerto de Murcia, en el sur de España, tras recibir una amenaza de bomba.

Los pasajeros y la tripulación fueron sometidos a una inspección de seguridad y la aeronave también fue revisada, informó en la red social X Francisco Lucas, delegado del Gobierno español en la región de Murcia.

El vuelo transportaba a 121 personas, incluida la tripulación, precisó.

Bulgaria

Las autoridades búlgaras no encontraron indicios de explosivos en dos aviones que aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de Sofía tras recibir amenazas de bomba mientras se encontraban en ruta, informó el martes el ministro de Transporte de Bulgaria, Georgi Peev, según la agencia estatal de noticias BTA.

Las dos aeronaves, procedentes de Bérgamo, Italia, y Dublín, Irlanda, fueron inspeccionadas por agentes de la Unidad Especializada Antiterrorista después de aterrizar en Sofía. Ninguna tuvo que ser desviada a causa de las amenazas.

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Peev indicó que la información inicial sobre una de las amenazas “se basó en un informe del piloto”.

“El piloto recibió información a través de sus propios canales —de la aerolínea— de que existía una amenaza de ese tipo”, explicó Peev. Añadió que el control de tráfico aéreo de Bulgaria siguió el protocolo establecido para estos casos, lo que permitió que la aeronave aterrizara sin contratiempos en Sofía.

Hungría

Las amenazas de bomba se produjeron un día después de que un vuelo de Wizz Air que había salido del aeropuerto de Luton, cerca de Londres, tuviera que desviarse a Hungría tras recibir una amenaza mientras se encontraba en el aire.

El ministro de Defensa húngaro, Romulusz Ruszin-Szendi, informó el lunes en una publicación en Facebook que un avión de combate Gripen de la Fuerza Aérea de Hungría había despegado para interceptar el vuelo de Wizz Air y escoltarlo de forma segura hasta el Aeropuerto Internacional Liszt Ferenc, en Budapest.

Las autoridades inspeccionaron la aeronave y a sus pasajeros, pero no encontraron ninguna amenaza, informó Wizz Air a la agencia estatal de noticias MTI.

Este martes, el secretario general interino del Ministerio del Interior de Bulgaria, Lyubomir Nikolov, dijo a periodistas que las autoridades todavía intentaban identificar a la persona que envió la amenaza.

El mes pasado, un vuelo de Tel Aviv a Viena realizó un aterrizaje de emergencia en Bulgaria tras recibir una amenaza de bomba.

Con información de The Associated Press y de Agencia EFE.

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