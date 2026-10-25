Protestas sacuden varias ciudades de Europa entre reclamos sociales y disturbios

Miles de jóvenes marcharon el sábado por las calles de varias ciudades italianas, entre ellas Milán, Roma y Turín, mientras las autoridades desplegaron un gran número de policías y soldados en un intento mayormente exitoso de evitar que se repitieran los enfrentamientos violentos y los saqueos que empañaron protestas similares la semana pasada.

La manifestación en Milán transcurrió de manera pacífica, pero se registraron breves enfrentamientos con la Policía en Roma y Turín.

En Milán, miles de jóvenes recorrieron las calles mientras se desplegaban soldados y se tapiaban las ventanas de tiendas de lujo. Sin embargo, para el final de la tarde, la mayoría de los comercios había reabierto, según informaron medios italianos.

La primera ministra, Giorgia Meloni, anunció una serie de medidas, entre ellas el envío de 500 soldados adicionales a Milán y el endurecimiento de las sanciones para los menores de edad, quienes, según la Policía, representaron una gran parte de los manifestantes violentos de la semana pasada. En Milán, la Policía detuvo a varios menores como medida preventiva, informaron medios de comunicación.

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Aunque las protestas en Francia han acaparado la mayor parte de la atención internacional, el sábado también se registraron grandes manifestaciones en numerosas ciudades europeas, desde Milán, Roma y Madrid hasta Lisboa y Tirana.

Las protestas abarcan una amplia variedad de asuntos, desde la educación y la corrupción hasta los movimientos contra la guerra, las pensiones y la vivienda.

1 / 13 | En imágenes: los jóvenes que alzan la voz y protagonizan protestas alrededor del mundo. Un manifestante grita consignas mientras se sube a una barricada policial durante una marcha de partidos opositores en Nueva Delhi, India. Las protestas exigen la renuncia del jefe electoral del país, en medio de denuncias por la eliminación de millones de nombres de los registros de votantes y posibles irregularidades. - Manish Swarup 1 / 13 En imágenes: los jóvenes que alzan la voz y protagonizan protestas alrededor del mundo Un manifestante grita consignas mientras se sube a una barricada policial durante una marcha de partidos opositores en Nueva Delhi, India. Las protestas exigen la renuncia del jefe electoral del país, en medio de denuncias por la eliminación de millones de nombres de los registros de votantes y posibles irregularidades. Manish Swarup Compartir

Vehículos militares y tiendas de lujo tapiadas en Milán

En Milán, grandes multitudes, compuestas en su mayoría por jóvenes, se congregaron al caer la noche, mientras coreaban insultos contra Meloni y levantaban pancartas con mensajes como “No a las mentiras del Estado”.

Un grupo de manifestantes arrojó estiércol frente a la sede del organismo regulador de la energía de Italia y quemó una factura de electricidad simbólica de tamaño exagerado, según mostraron imágenes transmitidas por la televisión local.

Los 500 soldados enviados a Milán se sumaron a los cientos que ya estaban desplegados en la ciudad, en apoyo a unos 5,000 policías y otros miembros del personal de seguridad. Las autoridades recurrieron a la vigilancia con drones, controles en las estaciones de tren, unidades de respuesta rápida y monitoreo de internet para detectar posibles llamados a la violencia.

Pierfrancesco Majorino, aspirante a la alcaldía que anunció su candidatura el jueves, se unió a los manifestantes y destacó lo pacífica que había sido la jornada, según medios italianos. Majorino competirá en unas primarias de centroizquierda a principios de 2027. El actual alcalde de Milán, Giuseppe Sala, quien ocupa el cargo desde 2016, pertenece a la centroizquierda y no buscará la reelección.

Numerosas tiendas, en particular las boutiques de lujo del distrito de la moda de Milán, incluidas Omega, Tiffany y Gucci, tapiaron sus escaparates. La tienda de Apple también cerró y permaneció así incluso después de que otros comercios reabrieran.

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Durante los disturbios del fin de semana pasado, los saqueadores irrumpieron por la fuerza en tiendas y se llevaron zapatillas deportivas, ropa atlética y artículos deportivos de establecimientos ubicados en calles que desembocan en la plaza central del Duomo.

Las medidas de seguridad se extendieron más allá del centro de la ciudad ante la preocupación de que los manifestantes se desplazaran a otros barrios.

1 / 12 | En fotos: Bajo medidas de seguridad y limpieza, las calles de París tras los disturbios. La Policía de París impuso el lunes un toque de queda nocturno en dos zonas de la capital francesa, luego de un fin de semana marcado por los peores disturbios en años en Francia. - Emma Da Silva 1 / 12 En fotos: Bajo medidas de seguridad y limpieza, las calles de París tras los disturbios La Policía de París impuso el lunes un toque de queda nocturno en dos zonas de la capital francesa, luego de un fin de semana marcado por los peores disturbios en años en Francia. Emma Da Silva Compartir

Los manifestantes concluyeron su marcha pacíficamente el sábado por la noche frente al Politécnico de Milán, a más de tres kilómetros (dos millas) del centro de la ciudad.

Las autoridades informaron el sábado que investigaban a un periodista independiente de 30 años, señalado como el “cerebro” del recién creado movimiento del 17 de octubre, que ha impulsado principalmente las recientes protestas en Italia.

La Policía de Milán indicó que en los actos de violencia y saqueos de la semana pasada participaron unos 2,000 manifestantes muy jóvenes, muchos de ellos “italianos naturalizados de segunda generación”, además de ciudadanos extranjeros. En dos días, la Policía arrestó a 45 personas, incluidos 34 menores de edad.

Un grupo de unos 30 activistas de extrema derecha, descritos como alborotadores vinculados al club de fútbol Inter de Milán, apareció brevemente mientras coreaba consignas contra la inmigración y los musulmanes, pero la Policía los mantuvo aislados.

El ministro de Defensa, Guido Crosetto, afirmó que los soldados desplegados el sábado solo habían sido autorizados recientemente a utilizar bridas de plástico para inmovilizar a personas, y únicamente en las zonas cercanas a las estaciones de tren, no en toda la ciudad. Añadió que no están autorizados a portar gas pimienta ni pistolas eléctricas.

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Manifestantes intentan entrar por la fuerza al Coliseo de Roma

En Roma también se reforzó la seguridad. Las autoridades restringieron el acceso a calles comerciales de lujo y aumentaron los controles en los alrededores del Circo Máximo y la Piazza del Popolo.

Un pequeño grupo de manifestantes intentó entrar por la fuerza al Coliseo, pero los guardias los obligaron a salir. En otros puntos de la ciudad, varios cientos de estudiantes se manifestaron pacíficamente para dejar claro que no eran alborotadores.

“Creo que las imágenes de la semana pasada fueron realmente terribles, especialmente para los jóvenes, para los estudiantes, para la gran mayoría de las nuevas generaciones que quieren estudiar (...) y no aceptan que quienes utilizan los problemas y las necesidades de la gente para devastar ciudades enteras los representen”, afirmó Riccardo Ponzio, presidente nacional de una asociación estudiantil italiana de extrema derecha.

En el centro de Roma también se celebró una marcha independiente contra la guerra. Los organizadores intentaron distanciarse de posibles disturbios e instaron a los participantes a mantener el rostro descubierto y las manos visibles.

Sin embargo, fueron estos manifestantes quienes protagonizaron breves enfrentamientos con la Policía cerca de la Piazza della Repubblica, mientras los organizadores intentaban contener a la multitud utilizando porras y gases lacrimógenos. Finalmente, los manifestantes retrocedieron cuando las autoridades utilizaron un camión lanzaaguas. Se replegaron a un lugar situado a aproximadamente medio kilómetro de distancia.

Enfrentamientos e incendios de edificios en Albania

En Tirana, la capital de Albania, la Policía antidisturbios utilizó cañones de agua contra grandes grupos de manifestantes. Algunos prendieron fuego a edificios gubernamentales y lanzaron objetos contra los agentes. Las autoridades informaron que el sábado unos 2,500 policías patrullaron las calles.

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Durante más de una semana, los manifestantes han lanzado piedras, bengalas, bombas incendiarias y fuegos artificiales contra la Policía, que ha respondido con porras y gases lacrimógenos durante los enfrentamientos en el centro de la ciudad.

Estudiantes de escuela superior y universitarios exigen una reducción de las matrículas, una mayor inversión estatal en la educación y medidas contra la corrupción en el sistema educativo. Algunos se han sumado a un movimiento antigubernamental más amplio que reclama la renuncia del primer ministro socialista, Edi Rama.

Una protesta independiente organizada por la oposición frente a la oficina del primer ministro también se tornó violenta más temprano, cuando algunos activistas prendieron fuego en la calle.

Rama declaró el sábado que su gobierno preparaba una respuesta a las exigencias de los estudiantes y los convocó a un diálogo. También advirtió que los manifestantes violentos enfrentarán sanciones.

Las pensiones y la vivienda provocan protestas en Madrid y Lisboa

Miles de jubilados y otras personas marcharon pacíficamente el sábado por la capital española para exigir que no se altere el sistema de pensiones públicas.

“Nos amenazan con privatizar las pensiones. Es otra cosa más de la que quieren sacar provecho”, expresó Maria José Benito, de 68 años.

Las protestas se produjeron antes de las elecciones anticipadas del próximo mes, mientras el Partido Socialista del primer ministro, Pedro Sánchez, criticaba al opositor Partido Popular, de tendencia conservadora, por plantear la privatización de las pensiones públicas.

España también ha sido escenario de protestas durante el otoño por el problema de la vivienda, cuyos precios de alquiler y compra han aumentado en los últimos años hasta superar la capacidad económica de muchos españoles.

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Inspirados por las movilizaciones en España, manifestantes en Lisboa que exigen viviendas asequibles marcharon el sábado por distintos puntos de la ciudad.

También han dirigido sus reclamos contra las medidas anunciadas recientemente por el gobierno del primer ministro, Luis Montenegro, que incluyen flexibilizar el límite al aumento anual de los alquileres y facilitar el desahucio de inquilinos que no paguen la renta.

Montenegro defiende las medidas y sostiene que buscan reforzar la confianza entre inquilinos y propietarios, además de estimular el mercado de alquiler. Los manifestantes consideran que las disposiciones no son equilibradas y colocan a los inquilinos en una situación de mayor vulnerabilidad.

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