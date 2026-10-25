Brasil elige entre Lula y Bolsonaro en unas elecciones reñidas

Los brasileños elegirán entre el presidente en funciones, Luiz Inácio Lula da Silva, y Flávio Bolsonaro en las polarizadas elecciones presidenciales del domingo, unos comicios que determinarán si Estados Unidos ampliará significativamente su creciente influencia en América Latina.

Las encuestas previas a la votación del domingo mostraban una contienda muy reñida entre los dos candidatos, quienes necesitan obtener más del 50% de los votos para convertirse en el próximo presidente de Brasil en enero. La elección enfrenta al veterano político de centroizquierda Lula con Bolsonaro, aliado del presidente estadounidense, Donald Trump, e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien está encarcelado.

Flávio Bolsonaro superó a Lula por más de 2.2 millones de votos en la primera vuelta electoral, celebrada a principios de este mes. En esa ocasión, más de 33 millones de electores se abstuvieron de votar, de un total de casi 160 millones de votantes.

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Las diferencias entre ambos candidatos son marcadas. Bolsonaro y Lula mantienen posturas ideológicas opuestas sobre asuntos que van desde las relaciones entre Estados Unidos y Brasil hasta el cambio climático y los programas de asistencia social.

Una victoria de Bolsonaro representaría un giro hacia la derecha en el país más poblado y con la mayor economía de América Latina, en un año en que los aliados de Trump han obtenido victorias electorales en Chile, Perú y Colombia.

Si Lula gana, Brasil y México —el segundo país más poblado de la región, gobernado por la presidenta Claudia Sheinbaum— quedarían bajo el liderazgo de mandatarios de centroizquierda.

En muchos sentidos, la segunda vuelta electoral en Brasil se asemeja a una revancha entre las dos fuerzas políticas polarizadas del país, que despiertan tanto fervor como rechazo. Hace cuatro años, Lula derrotó al padre de Bolsonaro por el margen más estrecho desde el regreso de Brasil a la democracia en 1985. Las encuestas sugieren que esta elección será aún más reñida.

Preocupaciones por la seguridad y el costo de vida

Lula, quien gobernó el país por primera vez entre 2003 y 2010, ha enfrentado una difícil campaña de reelección debido a las preocupaciones por el costo de vida y la seguridad. Flávio Bolsonaro convirtió su postura de mano dura contra el crimen en uno de los pilares de su campaña y prometió reducir el costo de los alimentos.

Ambos candidatos han sido objeto de sospechas de corrupción relacionadas con familiares y aliados. Bolsonaro, además, se ha visto implicado en un amplio escándalo que sacude a Brasil. Lula pasó más de un año en prisión por condenas de corrupción que posteriormente fueron anuladas.

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La admisión de Bolsonaro de que aceptó alrededor de $12 millones del exbanquero Daniel Vorcaro, desacreditado por un escándalo, para producir una película sobre la vida de su padre ha ensombrecido su campaña. Bolsonaro está bajo investigación por presunta corrupción, lavado de dinero y evasión contributiva en relación con el caso.

En los días previos a la votación, Lula describió con frecuencia a Bolsonaro como una amenaza para la democracia. El padre de este último se encuentra bajo arresto domiciliario por intentar dar un golpe de Estado. Bolsonaro ha prometido buscar una amnistía para su padre si resulta electo.

El próximo presidente nombrará al menos a tres de los 11 jueces del Tribunal Supremo debido a los retiros previstos durante su próximo mandato. Bolsonaro ha criticado durante mucho tiempo al máximo tribunal del país, que se ha visto sacudido por un escándalo de corrupción, y ha prometido impulsar una reforma del Poder Judicial.

En un intento por atraer a los electores indecisos, Lula ha recurrido a costosos incentivos desde que perdió la primera vuelta. Entre las medidas más recientes de su gobierno figuran el respaldo a un programa de alivio de deudas para pequeñas empresas y la promesa de ofrecer transporte público gratuito los fines de semana. Una victoria del presidente en funciones también contaría con la aprobación del Senado de la semana laboral de seis días, una propuesta popular respaldada por el gobierno.

Administración Trump ha tenido un papel destacado

Lula ha criticado al presidente estadounidense antes de las elecciones en Brasil y ha advertido sobre los riesgos de una intervención de Estados Unidos en los comicios brasileños. Sus declaraciones se producen después de que la administración Trump impusiera aranceles elevados a las exportaciones brasileñas, sancionara a un juez del Tribunal Supremo que presidió la investigación que culminó en la condena de Jair Bolsonaro y designara a grupos dedicados al narcotráfico como organizaciones terroristas extranjeras. Según expertos, esta última medida pudo haber tenido como objetivo presentar a Lula como alguien poco firme frente al crimen.

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Flávio Bolsonaro ha destacado su cercanía con la Casa Blanca y ha insistido en que Brasil necesita alcanzar mejores acuerdos con la administración Trump, incluso en el sector de los minerales de tierras raras.

Brasil estima que sus yacimientos contienen hasta 21 millones de toneladas de estos minerales, lo que situaría al país en segundo lugar mundial, solo por detrás de China. Bolsonaro niega recibir ayuda del gobierno estadounidense.

En Brasil, las votaciones se realizan de manera electrónica y los resultados suelen estar disponibles pocas horas después del cierre de los colegios electorales.

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