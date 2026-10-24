El Louvre y otros museos de París cerrarán ante una nueva ola de protestas en Francia

Los principales museos de París cerrarán y las autoridades desplegarán un considerable contingente policial ante una nueva ronda de protestas el sábado en toda Francia, con la esperanza de evitar que se repitan los violentos disturbios de la semana pasada que conmocionaron al país.

Escenas de saqueos, autos calcinados y ataques a edificios públicos dejaron la impresión de que el gobierno había perdido el control, mientras grupos de vándalos enmascarados atacaban comercios en París y en otros centros urbanos.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, indicó que se movilizarán hasta 70,000 agentes en todo el país, además de helicópteros, vehículos blindados y cañones de agua. En el centro de la capital francesa, unas pocas decenas de gendarmes estaban apostados bajo el Arco del Triunfo y a lo largo de las avenidas cercanas.

1 / 6 | Francia en las calles: estudiantes alzan la voz contra recortes. Las protestas estudiantiles reunieron en París y otras grandes ciudades francesas a decenas de miles de personas a favor de una mejor educación y contra los recortes en el sector público, en un momento en el que el Gobierno francés está bajo presión ante la desconfianza de los mercados. - Edgar Sapiña Manchado 1 / 6 Francia en las calles: estudiantes alzan la voz contra recortes Las protestas estudiantiles reunieron en París y otras grandes ciudades francesas a decenas de miles de personas a favor de una mejor educación y contra los recortes en el sector público, en un momento en el que el Gobierno francés está bajo presión ante la desconfianza de los mercados. Edgar Sapiña Manchado Compartir

Se espera que la participación sea de nuevo masiva, después de que más de medio millón de personas salieran a las calles la semana pasada.

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Museos cerrados y comerciantes preocupados

Grandes museos como el Louvre, el Museo de Orsay, el Museo Picasso y el Grand Palais —donde se exhibe una importante muestra de Cézanne—, permanecerán cerrados el sábado. Art Basel, una de las ferias de arte contemporáneo más prestigiosas del mundo, abrió al público el viernes, pero solo por ese día, ya que la amenaza de disturbios llevó a los organizadores a cancelar el programa del fin de semana.

Los comerciantes parisinos llevan toda la semana protegiendo sus establecimientos. Cerca de la estación de tren Saint-Lazare, Akram Ahmed, un contratista de 34 años, cubría una óptica con paneles de madera.

“Recibí la llamada anoche”, comentó. “El dueño parecía desesperado. Dijo que le estaba salvando la vida”.

En un cambio de última hora el viernes, la policía cambió el recorrido de la marcha en París al extremo sureste de la ciudad, lejos de vecindarios céntricos como la Place de la République, donde la violencia del sábado pasado dejó tiendas saqueadas y autos calcinados.

Tras los disturbios, el prefecto de policía de París, Patrice Faure, instó a los negocios parisinos a contratar guardias de seguridad. Más tarde aclaró que la protección a los comerciantes y establecimietos es responsabilidad del gobierno.

Unas 3.000 tiendas en toda Francia resultaron dañadas o fueron saqueadas el fin de semana pasado.

Algunas protestas han sido prohibidas

Hay marchas programadas en París y Marsella, pero otras protestas, incluidas las de Lyon, Niza y Montpellier, han sido prohibidas por las autoridades locales. En Lyon, la prensa francesa reportó que la policía utilizó gas lacrimógeno el sábado por la mañana.

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Otras ciudades además de la capital se vieron muy afectadas por los disturbios. Dos sospechosos del incendio que estuvo a punto de destruir el ayuntamiento del siglo XIX de Limoges fueron puestos bajo investigación formal y permanecen detenidos a la espera de juicio, según medios franceses. La investigación incluye el intento de asesinato de un funcionario público.

Los sindicatos han criticado las prohibiciones calificándolas de violaciones de la libertad de expresión, que está protegida por la Constitución.

El presidente, el centrista Emmanuel Macron, afronta la crisis en la recta final de su mandato, con su popularidad en el nivel más bajo desde que asumió el cargo en 2017. Ha manifestado que las medidas son necesarias para proteger los centros urbanos, los comercios y los edificios públicos.

Miles de personas se congregaron el sábado por la mañana para una protesta contra la extrema derecha en la ciudad de Orléans, a unos 110 kilómetros (70 millas) al sur de París. Fue organizada al margen del congreso de dos días del partido nacionalista y antiinmigración de Marine Le Pen, de cara a las presidenciales de la próxima primavera.

Cenaron y bebieron en paz mientras París ardía en llamas Cientos de miles se manifiestan en toda Francia contra el gobierno de Emmanuel Macron. En medio del caos, este video se viralizó en las redes sociales.

Estudiantes y trabajadores enojados

Las movilizaciones comenzaron el mes pasado en una escuela secundaria al sureste de París debido a la falta de personal.

A partir de ahí, los boicots a las clases y las protestas se extendieron a otros suburbios de la ciudad y a todo el país, incluidas localidades más pequeñas. Los estudiantes de secundaria han expresado su preocupación por la falta de financiación para los centros públicos y por la escasez de personal, en especial en vecindarios con ingresos bajos. Algunos también pidieron una reforma del sistema de admisión universitaria, que muchos consideran injusto.

Ante la aparente incapacidad del gobierno para responder a sus demandas, el movimiento derivó en protestas más amplias por el vertiginoso aumento del costo de vida, a pocos meses de la votación para elegir al sucesor de Macron.