París impone toque de queda en dos zonas tras la ola de disturbios y saqueos

La Policía de París impuso el lunes un toque de queda nocturno en dos zonas de la capital francesa, luego de un fin de semana marcado por los peores disturbios en años en Francia, durante los cuales fueron atacados ayuntamientos, otros edificios públicos y miles de negocios en todo el país.

La medida busca proteger a “las personas y los bienes de la violencia y los saqueos”, indicó la Policía de París en un comunicado.

La orden prohíbe entrar o permanecer en la Place de la République, donde ocurrieron disturbios el sábado, y en el distrito comercial de Les Halles, que ha sido escenario de saqueos.

El toque de queda estará vigente desde las 11:00 p.m. del lunes hasta las 6:00 a.m. del martes. Además, la Policía de París prohibió las reuniones y manifestaciones a partir de las 8:00 p.m.

Más temprano el lunes, el primer ministro Sébastien Lecornu había pedido que se establecieran toques de queda “muy limitados” y “localizados”.

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En el norte de Francia, las autoridades locales impusieron restricciones de circulación para menores de 18 años en varias ciudades, incluida Lille, desde el lunes y durante los próximos dos días, entre las 8:00 p.m. y las 6:00 a.m. Niza, en la Riviera francesa, también estableció un toque de queda nocturno para menores a partir de las 9:00 p.m.

Lecornu defendió la actuación policial ante los disturbios y afirmó que, “a pesar de las escenas de violencia grave y los extensos daños a la propiedad, nadie murió, y eso es un milagro”.

El primer ministro dijo que los detalles de los toques de queda se anunciarían más tarde el lunes, después de consultas con los alcaldes.

1 / 12 | En fotos: el saldo de la violencia, los disturbios y los enfrentamientos durante las protestas en Francia. La Policía arrestó a al menos 1,800 personas en Francia tras los enfrentamientos entre grupos violentos y agentes, así como los saqueos de comercios durante manifestaciones a nivel nacional que congregaron a cientos de miles de personas para denunciar el aumento del costo de vida y las malas condiciones en las escuelas. - Emma Da Silva 1 / 12 En fotos: el saldo de la violencia, los disturbios y los enfrentamientos durante las protestas en Francia La Policía arrestó a al menos 1,800 personas en Francia tras los enfrentamientos entre grupos violentos y agentes, así como los saqueos de comercios durante manifestaciones a nivel nacional que congregaron a cientos de miles de personas para denunciar el aumento del costo de vida y las malas condiciones en las escuelas. Emma Da Silva Compartir

Las protestas multitudinarias en Francia suelen verse empañadas por actos violentos de grupos minoritarios en manifestaciones que, por lo demás, son pacíficas, lo que provoca enfrentamientos con la Policía. Los disturbios del sábado recordaron los que estallaron tras el disparo mortal de un adolescente por parte de la Policía en 2023, cuando las autoridades impusieron toques de queda locales, así como la violencia registrada durante el movimiento de los chalecos amarillos, que comenzó en 2018 por el aumento de los precios del combustible y otras inconformidades económicas.

Macron rechaza la renuncia del ministro del Interior

Las instrucciones del primer ministro llegaron después de que el ministro del Interior, Laurent Nuñez, presentara su renuncia el domingo. Sin embargo, el presidente Emmanuel Macron la rechazó “ante la necesidad de mantener el mando de las fuerzas del orden en el contexto actual”, informó la oficina presidencial en un comunicado el lunes.

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Macron ordenó a Nuñez “tomar todas las medidas necesarias para garantizar la plena transparencia sobre las fallas en la planificación y la recopilación de información de inteligencia que condujeron a la violencia”, según el comunicado.

También pidió que se implementaran “nuevas tácticas policiales sobre el terreno lo antes posible” para poner fin a los actos violentos.

El domingo por la noche, grupos de personas incendiaron zafacones, bicicletas y otros objetos en las calles, y saquearon comercios en París, Lyon, Marsella y otras ciudades. Esto ocurrió después de la violencia registrada durante las protestas nacionales del sábado contra el aumento del costo de vida y las malas condiciones en las escuelas. Al menos 2,400 personas fueron arrestadas en todo el país.

1 / 25 | Entre llamas y gases lacrimógenos: imágenes de las protestas en Francia. En toda Francia había convocadas el sábado manifestaciones contra el aumento del costo de la vida. - Emma Da Silva 1 / 25 Entre llamas y gases lacrimógenos: imágenes de las protestas en Francia En toda Francia había convocadas el sábado manifestaciones contra el aumento del costo de la vida. Emma Da Silva Compartir

Las autoridades estimaron el lunes que al menos 3,000 negocios sufrieron daños o fueron saqueados en varias ciudades.

En Marsella, el prefecto prohibió las protestas y otras concentraciones entre el mediodía y las 8:00 p.m. del lunes.

“Presenté mi renuncia porque soy responsable de todo lo que está ocurriendo”, dijo Nuñez en una entrevista con la emisora France Inter. “Ahora, el verdadero asunto es garantizar que esto no vuelva a suceder. [...] Obviamente, tenemos que mejorar nuestra capacidad para anticipar el tipo de movilización que se está desarrollando”.

Nuñez atribuyó la violencia a “hordas de alborotadores y saqueadores” y a “activistas de extrema izquierda”. Además, afirmó que la estrategia policial debe adaptarse “ante grupos extremadamente móviles”.

Las autoridades indicaron que grupos de cientos de personas buscaron enfrentamientos con la Policía y atacaron edificios públicos, incluidos ayuntamientos y otras oficinas gubernamentales.

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Comerciantes evalúan los daños

Nuñez reconoció que las autoridades “perdieron el control” en algunas de las principales ciudades el sábado.

“No se puede mirar a los comerciantes a los ojos cuando cientos de negocios han sido saqueados y decir que no hemos perdido el control en algunas de estas grandes ciudades”, expresó.

Las llamas envolvieron el ayuntamiento del siglo XIX de Limoges, en el centro de Francia, provocaron el derrumbe de su techo y estuvieron a punto de destruir el edificio.

El lunes, equipos de limpieza y bomberos retiraron de las calles de París cristales rotos y otros escombros.

Ouri Zagoury, propietario de una tienda de videojuegos cerca de la Place de la République, en París, dijo que cerró el negocio el sábado por la tarde, pero luego observó a través de las cámaras de seguridad cómo los saqueadores irrumpían en el local.

“Entraba y salía muchísima gente. Y aunque llamé a la Policía, me dijeron que no interviniera, que acudirían, pero nunca llegaron, lo que representa otro problema”, relató Zagoury.

Jordan Bardella, presidente del partido de extrema derecha Agrupación Nacional, señaló el fracaso del Gobierno a la hora de prevenir la violencia.

“El Gobierno ha fracasado y el jefe de Estado ha fallado en su deber esencial de proteger al pueblo francés”, dijo a los periodistas en la sede del partido.

“Ahora exhorto al pueblo de Francia a ejercer su poder mediante el voto, más allá de su derecho a protestar”, añadió Bardella. El político hace campaña junto a la líder de extrema derecha Marine Le Pen, quien lleva meses encabezando las encuestas de cara a las elecciones presidenciales previstas para la próxima primavera.

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