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Trump cree que los migrantes han “tomado” Francia y recomienda al país cerrar fronteras

El líder estadounidense se expresó tras una jornada de movilizaciones que el 17 de octubre derivó en escenas de violencia

19 de octubre de 2026 - 9:23 AM

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El mensaje de Trump llega después de una jornada de movilización que el 17 de octubre derivó en Francia en escenas de violencia urbana. (Mark Schiefelbein)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente estadounidense, Donald Trump, consideró este lunes que los migrantes “han tomado” Francia y recomendó al país cerrar las fronteras “rápido”.

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Los migrantes han tomado Francia. ¡Deben cerrar las fronteras, rápido!”, indicó en su red social, Truth Social.

El líder republicano no ofrece más contexto a su mensaje, pero su plataforma se hace eco hoy también de publicaciones de otros usuarios sobre los altercados que ha registrado Francia en los últimos días.

“Francia hoy podríamos ser nosotros si dejamos que la izquierda recupere el poder”, señala una de esas publicaciones, que muestra a un joven puño en alto y con la cara tapada.

El mensaje de Trump llega después de una jornada de movilización que el 17 de octubre derivó en Francia en escenas de violencia urbana, incendios, destrozos y saqueos en varias ciudades del país, con incidentes especialmente graves en París, Lyon, Marsella y Lille.

Los detenidos por participar en los altercados ascienden a 2,000, mientras que 600 policías, gendarmes y bomberos resultaron heridos, según un balance todavía provisional.

La movilización social del sábado en Francia fue convocada contra la inflación y la pérdida de poder adquisitivo, movilizó a colectivos diversos en distintas partes de Francia, y derivó en enfrentamientos y daños materiales en varias ciudades.

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Breaking NewsFranciaDonald TrumpEstados Unidos
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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