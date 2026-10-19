Trump cree que los migrantes han “tomado” Francia y recomienda al país cerrar fronteras

El presidente estadounidense, Donald Trump, consideró este lunes que los migrantes “han tomado” Francia y recomendó al país cerrar las fronteras “rápido”.

“Los migrantes han tomado Francia. ¡Deben cerrar las fronteras, rápido!”, indicó en su red social, Truth Social.

El líder republicano no ofrece más contexto a su mensaje, pero su plataforma se hace eco hoy también de publicaciones de otros usuarios sobre los altercados que ha registrado Francia en los últimos días.

“Francia hoy podríamos ser nosotros si dejamos que la izquierda recupere el poder”, señala una de esas publicaciones, que muestra a un joven puño en alto y con la cara tapada.

El mensaje de Trump llega después de una jornada de movilización que el 17 de octubre derivó en Francia en escenas de violencia urbana, incendios, destrozos y saqueos en varias ciudades del país, con incidentes especialmente graves en París, Lyon, Marsella y Lille.

PUBLICIDAD

Los detenidos por participar en los altercados ascienden a 2,000, mientras que 600 policías, gendarmes y bomberos resultaron heridos, según un balance todavía provisional.