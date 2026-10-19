Estudiantes bloquean el acceso al Museo del Louvre en respaldo a las protestas en Francia

El acceso al Museo del Louvre estaba bloqueado este lunes por miembros de la Escuela del Louvre y otros colectivos estudiantiles, secundados por sindicatos, en apoyo al movimiento estudiantil de secundaria y para denunciar la represión policial de las protestas, según pudo comprobar EFE.

Los estudiantes bloquearon tanto el acceso principal por la Pirámide del Louvre como los accesos por el costado del pasaje Richelieu.

La protesta impidió que el museo abriera sus puertas con normalidad a las 9:00 a.m., según la dirección del centro, que precisó que la movilización no está directamente vinculada a la institución, sino que utiliza el museo como caja de resonancia.

“Estamos orgullosos de anunciar que bloqueamos el museo más grande del mundo”, señalaba un panfleto distribuido para informar a los visitantes del Louvre.

En ese texto, los estudiantes denunciaban los recortes presupuestarios, la supresión de puestos de trabajo y el deterioro de los servicios públicos. También acusaban al Gobierno de responder con represión policial al descontento.

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Ante ese contexto, los organizadores justificaban el bloqueo como último recurso tras varias semanas de movilización, y expresaban su apoyo al movimiento estudiantil iniciado en los territorios franceses de ultramar y extendido hasta la capital.

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“Estamos aquí para hablar de que no hay suficiente presupuesto para la cultura y la educación (...). Y estamos en el Louvre para ser escuchados, porque es un lugar simbólico”, detalló a EFE Ange, miembro de Inverti.e.s, uno de los colectivos de jóvenes que participaron en el bloqueo.

En la contracara de la protesta, en la plaza de la Pirámide se concentraban decenas de turistas que esperaban entrar al inmueble y se vieron sorprendidos por el bloqueo.

Trabajadores del Louvre se acercaron para indicarles que el centro no abrirá sus puertas al menos durante la mañana y que les sería devuelto el importe de las entradas.

“Es un viaje que habíamos planeado con medio año de anticipación, y encontrarte con esto es triste”, lamentó en declaraciones a EFE la mexicana Ansherly Bernal, quien había viajado con su madre, María, y tenían entradas para visitar el Museo del Louvre a las 11 de la mañana.