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Francia arresta a 1,800 personas tras violentos disturbios y saqueos durante protestas

Miles se lanzaron a las calles a protestar por el alto costo de vida y las malas condiciones de las escuelas en ese país europeo

18 de octubre de 2026 - 7:32 AM

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Varias personas observan un coche calcinado en la Place de la République tras las protestas. (Emma Da Silva)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

La Policía arrestó a al menos 1,800 personas en Francia tras los enfrentamientos entre grupos violentos y agentes, así como los saqueos de comercios durante manifestaciones a nivel nacional que congregaron a cientos de miles de personas para denunciar el aumento del costo de vida y las malas condiciones en las escuelas.

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Las autoridades informaron que el sábado varios grupos encapuchados provocaron incendios y atacaron edificios públicos, incluidos ayuntamientos, en distintas ciudades.

En Limoges, una ciudad del centro de Francia, las llamas envolvieron el ayuntamiento del siglo XIX y provocaron el derrumbe de su techo. El prefecto de Haute-Vienne, Maurice Barate, dijo a la cadena de televisión LCI que el incendio fue provocado intencionalmente y estuvo a punto de destruir el edificio. El fuego estaba bajo control el domingo.

En toda Francia había convocadas el sábado manifestaciones contra el aumento del costo de la vida.Las protestas se suman a las quejas de estudiantes de secundaria sobre las condiciones educativas tras más de tres semanas de paros escolares.Un manifestante sostiene un cartel con una foto del presidente francés Emmanuel Macron.
1 / 25 | Entre llamas y gases lacrimógenos: imágenes de las protestas en Francia. En toda Francia había convocadas el sábado manifestaciones contra el aumento del costo de la vida. - Emma Da Silva

El presidente francés, Emmanuel Macron, sostendrá una reunión de emergencia con altos funcionarios del Gobierno el domingo por la tarde, antes de dirigirse a la nación a las 8:00 p.m., según informó su oficina.

El derecho a protestar es un derecho fundamental. Provocar deliberada y colectivamente el desorden mediante la violencia no lo es”, escribió en X el ministro del Interior, Laurent Nuñez. El funcionario hizo referencia a los saqueos de cientos de negocios en París, Marsella, Lyon, Burdeos, Rennes, Estrasburgo, Grenoble, Niza, Limoges y otras ciudades.

Nuñez y el primer ministro, Sébastien Lecornu, atribuyeron parte de la violencia a “grupos radicales de extrema izquierda” y afirmaron que otras personas se sumaron posteriormente para saquear comercios.

La Policía de París informó el domingo que 855 personas fueron arrestadas únicamente en la región de la capital francesa. Según las autoridades, unas 550,000 personas participaron en las protestas en todo el país, mientras que los organizadores estimaron la asistencia en aproximadamente 800,000. Más de 500 policías, gendarmes y bomberos resultaron heridos, indicó Nuñez.

Una persona murió de un infarto, informó la Policía de París en un comunicado, sin ofrecer detalles. La Fiscalía de París señaló que abrió una investigación.

En los alrededores de la plaza de la República, en París, las piedras del pavimento desprendidas, los escaparates destrozados y los cristales rotos evidenciaban el domingo por la mañana las consecuencias de los disturbios. Se reportaron saqueos y daños en los alrededores de la plaza y en otras zonas turísticas y comerciales del centro de la ciudad.

La Policía indicó que el sábado se formaron marchas no autorizadas en el centro de París, integradas por grupos de varios cientos de personas y, en algunos casos, de más de 1,000 participantes.

“A última hora de la tarde comenzó una nueva fase con la llegada de grandes cantidades de personas cuyo único objetivo era robar y saquear, aprovechándose de los disturbios”, señaló la Policía.

Los alcaldes de París, Marsella y Lyon, las tres ciudades más grandes del país, solicitaron reunirse con el primer ministro en los próximos días, “dada la magnitud de los daños y la gravedad de la situación”.

En la ciudad portuaria de Marsella, en el sur del país, algunos manifestantes lograron entrar brevemente al vestíbulo del ayuntamiento, mientras que un grupo de personas con capuchas y máscaras causó daños en una estación de Policía. En Lyon, se produjo un incendio dentro de una oficina de turismo.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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