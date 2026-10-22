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Francia prohíbe protestas estudiantiles en varias ciudades tras disturbios del fin de semana

La agitación en París y otras ciudades francesas ha provocado una contundente respuesta de seguridad por parte del gobierno

22 de octubre de 2026 - 6:40 AM

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Una mujer camina frente a un edificio en París con grafitis que dicen "Los ultrarricos contra todos" y "Sin justicia no hay paz. Descansa en paz, El Hacen", tras las protestas del fin de semana contra el costo de vida, que derivaron en disturbios y saqueos en distintas partes de Francia. (Teresa Suarez)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Las autoridades francesas prohibieron las protestas estudiantiles previstas para este jueves en varias ciudades del país, tras un fin de semana marcado por enfrentamientos y saqueos generalizados en Francia, en medio de los disturbios más violentos registrados en años.

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La agitación en París y otras ciudades francesas ha provocado una contundente respuesta de seguridad por parte del Gobierno. Se han implementado toques de queda nocturnos en algunas zonas de la capital francesa, así como en otras ciudades donde se ha restablecido la calma.

Las manifestaciones previstas para este jueves en París, Lyon, Lille y Grenoble fueron prohibidas, una decisión que algunos consideran una vulneración del derecho a la protesta de los ciudadanos franceses.

Sin embargo, grupos de estudiantes de secundaria y universitarios aseguran que continuarán movilizándose, pese a que esta semana comenzó el receso escolar de otoño.

Las manifestaciones previstas para este jueves se consideran un anticipo de la gran movilización del sábado.
Las manifestaciones previstas para este jueves se consideran un anticipo de la gran movilización del sábado. (Teresa Suarez)

La Prefectura de Policía de París afirmó que la prohibición era necesaria ante el riesgo de que se repitiera la violencia callejera que estalló durante el fin de semana, cuando grupos de jóvenes enmascarados se enfrentaron con las fuerzas policiales, saquearon comercios e incendiaron automóviles.

La prohibición en París estará vigente hasta las 8:00 p. m., hora local, y abarcará zonas que incluyen el Palacio del Elíseo, sede de la Presidencia, ambas cámaras del Parlamento y las principales estaciones ferroviarias de la ciudad. También se verán afectadas áreas del centro de París que sufrieron graves daños durante los saqueos.

Autoridades se preparan para otra gran jornada de protestas

Las manifestaciones previstas para este jueves se consideran un anticipo de la gran movilización del sábado, cuando se espera que se sumen activistas del movimiento de los chalecos amarillos, cuyas protestas contra los precios de los combustibles sacudieron Francia en 2018 y 2019.

Las autoridades locales informaron que algunas de esas manifestaciones, incluidas las marchas en Lyon, también serán prohibidas.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, quien se reunió el miércoles con representantes sindicales, afirmó que el sábado se desplegará un operativo de seguridad «masivo» para evitar que se repita la violencia protagonizada por pequeños grupos de alborotadores, que dejó al descubierto deficiencias en las medidas de seguridad.

La Policía de París impuso el lunes un toque de queda nocturno en dos zonas de la capital francesa, luego de un fin de semana marcado por los peores disturbios en años en Francia.La medida busca proteger a “las personas y los bienes de la violencia y los saqueos”, indicó la Policía de París en un comunicado. Los disturbios del sábado recordaron los que estallaron tras el disparo mortal de un adolescente por parte de la Policía en 2023, cuando las autoridades impusieron toques de queda locales, así como la violencia registrada durante el movimiento de los chalecos amarillos, que comenzó en 2018 por el aumento de los precios del combustible y otras inconformidades económicas.
1 / 12 | En fotos: Bajo medidas de seguridad y limpieza, las calles de París tras los disturbios. La Policía de París impuso el lunes un toque de queda nocturno en dos zonas de la capital francesa, luego de un fin de semana marcado por los peores disturbios en años en Francia. - Emma Da Silva

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, se reunió el jueves por la mañana con los servicios de inteligencia, Lecornu y varios ministros para recibir un informe detallado sobre los fallos registrados durante el fin de semana y revisar los preparativos para las próximas protestas.

Los representantes sindicales señalaron que su reunión con Lecornu no produjo propuestas concretas. Ahora concentran sus esfuerzos en otra gran jornada de movilización prevista para el 5 de noviembre y han convocado a los trabajadores de los sectores público y privado a participar.

De las protestas estudiantiles a un movimiento social más amplio

Las manifestaciones comenzaron el mes pasado en una escuela secundaria de Créteil, al sureste de París, debido a la falta de personal docente y administrativo. A partir de allí, las huelgas estudiantiles, los bloqueos y las manifestaciones se extendieron a otros suburbios de París y posteriormente a todo el país, incluso a localidades pequeñas.

Los estudiantes de secundaria han expresado su preocupación por la falta de financiación de las escuelas, el deterioro de las instalaciones y la escasez de personal, especialmente en los barrios de menores ingresos. Algunos también han reclamado una reforma del sistema de admisión universitaria, considerado complejo e injusto por muchos.

Ante la incapacidad del Gobierno para responder a las demandas estudiantiles, las manifestaciones y los bloqueos escolares se han transformado en protestas más amplias por el aumento del costo de vida, a pocos meses de las elecciones presidenciales del próximo año, en las que se elegirá al sucesor de Macron.

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