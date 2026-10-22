Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
22 de octubre de 2026
79°Mayormente despejado
NoticiasEl Nuevo Día Educador
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Alumnos de Río Grande asisten a videconferencia sobre el Fenómeno de El Niño

Participaron estudiantes de la corriente regular y de Educación Especial

22 de octubre de 2026 - 6:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los estudiantes de la corriente regular de la Escuela Intermedia Carmen Feliciano Carreras, en Río Grande, participaron de la presentación del video titulado “Entendiendo el Fenómeno de El Niño y sus efectos en Puerto Rico”, mientras que los de Educación Especial observaron un video modificado y adaptado a sus destrezas.
Los estudiantes de la corriente regular de la Escuela Intermedia Carmen Feliciano Carreras, en Río Grande, participaron de la presentación del video titulado “Entendiendo el Fenómeno de El Niño y sus efectos en Puerto Rico”, mientras que los de Educación Especial observaron un video modificado y adaptado a sus destrezas. (Suministrada)
Por El Nuevo Día Educador

La Escuela Intermedia Carmen Feliciano Carreras de Río Grande celebró recientemente la Semana de las Ciencias con videoconferencias para educar a los alumnos sobre la Oscilación Sur El Niño (OSEN), también conocida como el Fenómeno de El Niño.

RELACIONADAS

Los estudiantes de la corriente regular participaron de la presentación del video titulado “Entendiendo el Fenómeno de El Niño y sus efectos en Puerto Rico”, mientras que los de Educación Especial observaron un video modificado y adaptado a sus destrezas. Vieron la presentación en su escuela, durante un evento organizado por las maestras Jocabed Villabol, Carmen Rivera, JoAnn Hance, Iris García y Shaynescka Salgado.

El video consiste en una conferencia, conducida por el climatólogo y científico ambiental, Ángel Torres Valcárcel, que fue grabada en agosto pasado como parte de las charlas educativas de Ciencia Puerto Rico para estudiantes escolares.

En su conferencia, Torres Valcárcel explicó que la Oscilación Sur El Niño es un fenómeno climático natural que conlleva fluctuaciones oceánicas a gran escala y causa cambios atmosféricos drásticos y eventos extremos alrededor del mundo.

También discutió conceptos básicos de las ciencias atmosféricas, las diferencias entre meteorología y climatología, la historia de la OSEN, los componentes y mecanismos que configuran este fenómeno y como impacta el planeta y a Puerto Rico. La conferencia estuvo acompañada de imágenes y animaciones para facilitar el entendimiento de los conceptos, informó el experto, quien fue miembro del primer Comité de Cambio Climático en 2013 y del Comité Técnico de Sequía creado en 2014.

El video “Entendiendo el Fenómeno de El Niño y sus efectos en Puerto Rico” está disponible a través del canal de YouTube de Ciencia Puerto Rico.

Tags
El Nuevo Día EducadorCienciaEscuelas públicasEducaciónFenómeno El NiñoRío Grande
ACERCA DEL AUTOR
El Nuevo Día Educador
El Nuevo Día EducadorArrow Icon
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 22 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: