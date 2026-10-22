Alumnos de Río Grande asisten a videconferencia sobre el Fenómeno de El Niño

La Escuela Intermedia Carmen Feliciano Carreras de Río Grande celebró recientemente la Semana de las Ciencias con videoconferencias para educar a los alumnos sobre la Oscilación Sur El Niño (OSEN), también conocida como el Fenómeno de El Niño.

Los estudiantes de la corriente regular participaron de la presentación del video titulado “Entendiendo el Fenómeno de El Niño y sus efectos en Puerto Rico”, mientras que los de Educación Especial observaron un video modificado y adaptado a sus destrezas. Vieron la presentación en su escuela, durante un evento organizado por las maestras Jocabed Villabol, Carmen Rivera, JoAnn Hance, Iris García y Shaynescka Salgado.

El video consiste en una conferencia, conducida por el climatólogo y científico ambiental, Ángel Torres Valcárcel, que fue grabada en agosto pasado como parte de las charlas educativas de Ciencia Puerto Rico para estudiantes escolares.

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En su conferencia, Torres Valcárcel explicó que la Oscilación Sur El Niño es un fenómeno climático natural que conlleva fluctuaciones oceánicas a gran escala y causa cambios atmosféricos drásticos y eventos extremos alrededor del mundo.

También discutió conceptos básicos de las ciencias atmosféricas, las diferencias entre meteorología y climatología, la historia de la OSEN, los componentes y mecanismos que configuran este fenómeno y como impacta el planeta y a Puerto Rico. La conferencia estuvo acompañada de imágenes y animaciones para facilitar el entendimiento de los conceptos, informó el experto, quien fue miembro del primer Comité de Cambio Climático en 2013 y del Comité Técnico de Sequía creado en 2014.