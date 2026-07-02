Doce acciones que niños y jóvenes pueden tomar para conservar el agua

“Como custodios del planeta, debemos conservar el agua siempre”.

Con estas palabras, el climatólogo Ángel Torres Valcárcel, fundador de la Corporación para la Sustentabilidad Ambiental (Cosuam de Puerto Rico), resaltó la importancia de que ciudadanos de todas las edades tomen medidas en su diario vivir para ahorrar agua y preservar su calidad.

“Esto debe hacerse todo el tiempo, no solo cuando hay sequía, porque las sequías no avisan”, advirtió el también presidente de Cosuam, institución sin fines de lucro que promueve la sustentabilidad ambiental y la salud pública.

Explicó que la sequía consiste en la disminución sustancial del agua disponible para satisfacer las necesidades humanas, agrícolas y ambientales. Comienza con una reducción considerable y prolongada de precipitación o lluvia, aunque el manejo ineficiente de los recursos hídricos también puede agravar la falta de agua.

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Según información del Sistema Nacional Integrado de Información sobre Sequías (NIDIS, por sus siglas en inglés), Puerto Rico tiene cada año una estación seca de diciembre a marzo, seguida de una temporada de lluvias, un período seco a mediados del verano en junio y julio, y otra temporada de lluvias hasta noviembre.

El climatólogo dijo que hay debate entre los expertos acerca de cuánta disminución de lluvia se considera sustancial y constituye sequía. Sin embargo, lo cierto es que una vez comienza la sequía, su impacto es notable: la vegetación comienza a secarse, los organismos que comen plantas encuentran menos alimento, se afectan los cultivos, se reduce la producción de alimentos para las personas, baja el nivel de agua almacenada para la ciudadanía y, para ahorrarla, las autoridades interrumpen el servicio de agua a los ciudadanos por horas o días.

¿Qué podemos hacer para ahorrar agua en casa?

Hay medidas que grandes y chicos pueden tomar en casa para reducir el consumo de agua y evitar que haya escasez. La Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados recomiendan las siguientes acciones para ahorrar el preciado líquido:

Cierra el grifo mientras te cepillas los dientes. Al hacerlo, puedes ahorrar entre cuatro y ocho galones de agua al día.

Al fregar, abre la pluma solo para desenjabonar los utensilios.

Lava las frutas y vegetales en un recipiente parcialmente lleno de agua en vez de hacerlo bajo la pluma.

Al bañarte, utiliza la ducha, ya que consume menos agua que llenar una bañera. Una ducha solo utiliza entre 10 y 25 galones, mientras que llenar la bañera puede consumir hasta 70 galones.

Para ahorrar aún más agua, intenta ducharte durante menos de cinco minutos.

Cierra la ducha mientras te enjabonas y te aplicas el champú o acondicionador. Hacerlo puede ahorrar más de 50 galones a la semana.

Un inodoro con una fuga o liqueo puede desperdiciar hasta 200 galones de agua al día. Para saber si tiene un liqueo, pídeles a tus padres que echen un poco de colorante vegetal en el tanque del inodoro. Si el color aparece en la taza sin haber bajado la cadena, hay una fuga.

Riega tus plantas temprano en la mañana, cuando las temperaturas son más bajas, para evitar que el agua se evapore antes de que las plantas puedan absorberla.

Para regar las plantas puedes: recoge agua de lluvia, reciclar el agua que desecha la lavadora o utilizar la que desecharías tras cambiar el agua de una pecera.

Al lavar el auto, utiliza un cubo con esponja, agua y jabón para enjabonarlo y una manguera con pistero para enjuaguarlo.

Utiliza un pistero siempre que uses la manguera. Una manguera abierta, sin pistero, desperdicia hasta 10 galones por minuto.

Usa tu lavadora de ropa solo con tandas llenas para ahorrar hasta 1,000 galones al mes.

Torres, a su vez, instó a los niños y jóvenes a echar la basura al zafacón y no tirarla en la calle, las alcantarillas ni los cuerpos de agua. “Cuando se tira la basura a la calle y llueve, cae en las alcantarillas pluviales y la mayoría van directo a un cuerpo de agua. En la medida que el agua dulce está más sucia, cuesta más potabilizarla (hacerla apta para consumo humano) y todos vamos a tener que pagar más por tener agua limpia”, explicó.