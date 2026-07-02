Doce acciones que niños y jóvenes pueden tomar para conservar el agua
Climatólogo urge a tomar estas medidas todo el año, no sólo cuando se avecina una sequía
2 de julio de 2026 - 6:00 AM
2 de julio de 2026 - 6:00 AM
“Como custodios del planeta, debemos conservar el agua siempre”.
Con estas palabras, el climatólogo Ángel Torres Valcárcel, fundador de la Corporación para la Sustentabilidad Ambiental (Cosuam de Puerto Rico), resaltó la importancia de que ciudadanos de todas las edades tomen medidas en su diario vivir para ahorrar agua y preservar su calidad.
“Esto debe hacerse todo el tiempo, no solo cuando hay sequía, porque las sequías no avisan”, advirtió el también presidente de Cosuam, institución sin fines de lucro que promueve la sustentabilidad ambiental y la salud pública.
Explicó que la sequía consiste en la disminución sustancial del agua disponible para satisfacer las necesidades humanas, agrícolas y ambientales. Comienza con una reducción considerable y prolongada de precipitación o lluvia, aunque el manejo ineficiente de los recursos hídricos también puede agravar la falta de agua.
Según información del Sistema Nacional Integrado de Información sobre Sequías (NIDIS, por sus siglas en inglés), Puerto Rico tiene cada año una estación seca de diciembre a marzo, seguida de una temporada de lluvias, un período seco a mediados del verano en junio y julio, y otra temporada de lluvias hasta noviembre.
El climatólogo dijo que hay debate entre los expertos acerca de cuánta disminución de lluvia se considera sustancial y constituye sequía. Sin embargo, lo cierto es que una vez comienza la sequía, su impacto es notable: la vegetación comienza a secarse, los organismos que comen plantas encuentran menos alimento, se afectan los cultivos, se reduce la producción de alimentos para las personas, baja el nivel de agua almacenada para la ciudadanía y, para ahorrarla, las autoridades interrumpen el servicio de agua a los ciudadanos por horas o días.
Hay medidas que grandes y chicos pueden tomar en casa para reducir el consumo de agua y evitar que haya escasez. La Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados recomiendan las siguientes acciones para ahorrar el preciado líquido:
Torres, a su vez, instó a los niños y jóvenes a echar la basura al zafacón y no tirarla en la calle, las alcantarillas ni los cuerpos de agua. “Cuando se tira la basura a la calle y llueve, cae en las alcantarillas pluviales y la mayoría van directo a un cuerpo de agua. En la medida que el agua dulce está más sucia, cuesta más potabilizarla (hacerla apta para consumo humano) y todos vamos a tener que pagar más por tener agua limpia”, explicó.
De hecho, conservar el agua es tan importante que fue incluido como uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que fueron adoptados por las Naciones Unidas en 2015 como un llamado universal para poner fin a la pobreza y proteger el planeta. El Objetivo 6 es “garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”.
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