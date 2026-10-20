Francia extiende los toques de queda tras una noche de calma y más de 2,400 personas detenidas

La calma volvió a París el martes tras la primera noche tranquila desde un fin de semana empañado por los peores disturbios que ha vivido Francia en años, mientras las autoridades imponían toques de queda en varias ciudades con el fin de evitar una nueva oleada de disturbios y saqueos.

Al menos 2,400 personas fueron detenidas después de que, el sábado, manifestantes en varias ciudades de Francia se enfrentaran a la policía, incendiaran coches, irrumpieran en edificios públicos y prendieran fuego a un ayuntamiento histórico, durante las protestas a nivel nacional contra el aumento del coste de la vida y las malas condiciones en los colegios.

El domingo por la noche, pequeños grupos incendiaron contenedores de basura, bicicletas y otros objetos en las calles y saquearon comercios en París, Lyon, Marsella y otras ciudades.

1 / 12 | En fotos: Bajo medidas de seguridad y limpieza, las calles de París tras los disturbios. La Policía de París impuso el lunes un toque de queda nocturno en dos zonas de la capital francesa, luego de un fin de semana marcado por los peores disturbios en años en Francia. - Emma Da Silva 1 / 12 En fotos: Bajo medidas de seguridad y limpieza, las calles de París tras los disturbios La Policía de París impuso el lunes un toque de queda nocturno en dos zonas de la capital francesa, luego de un fin de semana marcado por los peores disturbios en años en Francia. Emma Da Silva Compartir

En la capital, el toque de queda se prolongó desde las 23:00 horas del lunes hasta las 06:00 horas del martes, y un helicóptero de la policía sobrevoló durante toda la noche la Place de la République —un punto clave de los enfrentamientos del fin de semana—, iluminando la plaza con un foco para comprobar que se respetaba el toque de queda.

PUBLICIDAD

A primera hora del martes por la mañana, unos trabajadores utilizaron una grúa para retirar un chaleco amarillo fluorescente gigante que cubría la estatua situada en el centro de la plaza, en referencia a las protestas de los “chalecos amarillos” por el precio del combustible que comenzaron en 2018 y sacudieron el primer mandato del presidente Emmanuel Macron.

A continuación, los trabajadores utilizaron hidrolimpiadoras para eliminar los grafitis del monumento.

“Los toques de queda selectivos contribuyeron a que anoche reinara la calma”, escribió el martes el primer ministro Sébastien Lecornu en X, y añadió que esa misma noche se impondrían nuevos toques de queda “allí donde la situación lo requiera”, según lo decidan a nivel local los prefectos —los representantes del Estado en cada región— junto con los alcaldes.

En una intervención en Lille, en el norte de Francia, el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, afirmó que, hasta el martes al mediodía, se había detenido a 149 personas en todo el país. Según el Ministerio de Justicia, de las aproximadamente 2,500 personas detenidas desde el sábado, más de 800 han sido remitidas a la fiscalía, y la mayoría de ellas han sido juzgadas de inmediato o se les ha ordenado comparecer en una vista posterior.

Solo en París, unas 300 personas han sido remitidas a la fiscalía tras las manifestaciones del 17 de octubre, según ha informado la fiscalía de la ciudad en un comunicado.

1 / 12 | En fotos: el saldo de la violencia, los disturbios y los enfrentamientos durante las protestas en Francia. La Policía arrestó a al menos 1,800 personas en Francia tras los enfrentamientos entre grupos violentos y agentes, así como los saqueos de comercios durante manifestaciones a nivel nacional que congregaron a cientos de miles de personas para denunciar el aumento del costo de vida y las malas condiciones en las escuelas. - Emma Da Silva 1 / 12 En fotos: el saldo de la violencia, los disturbios y los enfrentamientos durante las protestas en Francia La Policía arrestó a al menos 1,800 personas en Francia tras los enfrentamientos entre grupos violentos y agentes, así como los saqueos de comercios durante manifestaciones a nivel nacional que congregaron a cientos de miles de personas para denunciar el aumento del costo de vida y las malas condiciones en las escuelas. Emma Da Silva Compartir

Darmanin afirmó que había pedido a los fiscales que recurrieran cualquier sentencia que consideraran demasiado indulgente. “Es extremadamente raro, por no decir inaudito, que personas sin antecedentes penales acaben en prisión por delitos contra el patrimonio”, señaló, y añadió que el sistema judicial francés será “extremadamente firme”.

PUBLICIDAD

En Lille, según explicó, tres hombres de entre 20 y 25 años sin antecedentes penales fueron condenados cada uno a 10 meses de prisión y encarcelados de inmediato por saquear una tienda de videojuegos en el casco antiguo de la ciudad.

La Asamblea Nacional, la cámara baja del Parlamento francés, va a iniciar una investigación sobre los actos violentos del 17 de octubre y la estrategia policial de las autoridades, según ha declarado su presidenta, Yaël Braun-Pivet, y se espera que las conclusiones estén listas “a finales de año”.