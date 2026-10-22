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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Roban de $4,500 a punta de pistola en Dorado

La Policía indicó que la víctima fue agredida en la cabeza

22 de octubre de 2026 - 6:27 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja. (Alex Figueroa Cancel)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre resultó agredido en la cabeza en medio de un robo en la noche de ayer en Dorado, informó la Policía.

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De acuerdo con la información preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 10:56 pm., en la carretera PR-694.

Según la Policía, el querellante alegó que, mientras transitaba por la mencionada vía en su vehículo, fue interceptado por dos automóviles.

“De uno de ellos se bajó un individuo vestido de negro que, mediante amenazas e intimidación y portando un arma de fuego, ingresó al vehículo y lo apuntó con el arma, ordenándole que se dirigiera hacia el área de la playa”, indica el informe policiaco.

“Una vez en el lugar, fue despojado de $4,500 en efectivo, un reloj de alto valor y varios artículos personales. Posteriormente, fue agredido en la cabeza, lo que le ocasionó una herida abierta, por lo que recibió atención médica”, agregó.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoDorado
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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