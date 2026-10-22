Roban de $4,500 a punta de pistola en Dorado

Un hombre resultó agredido en la cabeza en medio de un robo en la noche de ayer en Dorado, informó la Policía.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 10:56 pm., en la carretera PR-694.

Según la Policía, el querellante alegó que, mientras transitaba por la mencionada vía en su vehículo, fue interceptado por dos automóviles.

“De uno de ellos se bajó un individuo vestido de negro que, mediante amenazas e intimidación y portando un arma de fuego, ingresó al vehículo y lo apuntó con el arma, ordenándole que se dirigiera hacia el área de la playa”, indica el informe policiaco.

“Una vez en el lugar, fue despojado de $4,500 en efectivo, un reloj de alto valor y varios artículos personales. Posteriormente, fue agredido en la cabeza, lo que le ocasionó una herida abierta, por lo que recibió atención médica”, agregó.