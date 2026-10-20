Suspenden a un estudiante tras agresión a adolescente en una escuela en Dorado

Un estudiante fue suspendido de la escuela José Santos Alegría, en Dorado, tras estar involucrado en una golpiza a otro alumno la semana pasada, informó el Departamento de Educación.

Otros dos estudiantes se encuentran bajo “medidas cautelares”, señaló la agencia, lo que implica acciones que toma la escuela previo a la posibilidad de enfrentar medidas disciplinarias.

“Todos los casos fueron referidos a la División Legal del Departamento para la evaluación y aplicación de las medidas correspondientes, conforme a los procedimientos establecidos y las garantías del debido proceso”, sostuvo la agencia, en declaraciones escritas.

Los padres de un estudiante de 15 años del plantel denunciaron que ningún funcionario de la escuela intervino para detener la agresión, a raíz de la cual su hijo sufrió fracturas y fue atendido en el Hospital Pediátrico del Centro Médico de Río Piedras.

PUBLICIDAD

“Nadie lo ayudó, por que tantas patadas y puños que le dieron estos cobardes (...) fueron para matarlo”, manifestó la madre del joven, en entrevista con Noticentro (WAPA).

La pelea se reportó el pasado jueves.

Educación no confirmó el señalamiento de los padres en torno a que los agresores son menores bajo custodia del Estado y residen en un hogar del Departamento de la Familia. Sin embargo, informó que “la escuela ha realizado gestiones con el Departamento de la Familia para coordinar la atención y el seguimiento que corresponda”.

Del mismo modo, Educación señaló que personal de la escuela ha estado en comunicación con la familia y le brinda apoyo. En su entrevista con WAPA, la familia denunció que la directora escolar solo se comunicó con ellos el lunes, luego que la trabajadora social visitara el hospital el viernes.