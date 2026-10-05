Four Seasons Puerto Rico y Dorado Beach reciben la Llave Michelin

Four Seasons Resort and Residences Puerto Rico y Dorado Beach a Ritz-Carlton Reserve, fueron reconocidos con una Llave Michelin, una distinción internacional otorgada por la Guía Michelin a hoteles que ofrecen experiencias excepcionales a sus huéspedes.

La Compañía de Turismo de Puerto Rico felicitó a través de las redes sociales a ambas propiedades por el reconocimiento y destacó la distinción como un logro para la industria hotelera de la isla.

Creada como la contraparte hotelera de las reconocidas Estrellas Michelin para restaurantes, la Llave Michelin reconoce hoteles que sobresalen por la calidad de su servicio, carácter, diseño, comodidad y experiencia integral para sus huéspedes.

En el caso de Four Seasons Resort and Residences Puerto Rico, el reconocimiento llega a tan solo un mes de que la propiedad celebre su primer aniversario como Four Seasons en Puerto Rico. Para el equipo del hotel, la distinción representa el compromiso y la dedicación de los cientos de empleados que dan vida a la experiencia de la propiedad.

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“Este reconocimiento es un reflejo de la dedicación y pasión de todo nuestro equipo”, expresó en declaraciones escritas Pablo Molinari, gerente general de Four Seasons Resort and Residences Puerto Rico.

“Cada día nuestros colaboradores brindan un servicio genuino y personalizado que crea experiencias memorables para nuestros huéspedes. Nos sentimos honrados de recibir esta distinción de la Guía Michelin y orgullosos de representar la calidez, hospitalidad y excelencia de Puerto Rico ante viajeros de todo el mundo”, añadió.

Ubicado entre El Yunque y el océano Atlántico, el resort ofrece habitaciones y suites, experiencias de bienestar, golf y una propuesta gastronómica que busca integrar elementos de la cultura y el entorno natural de Puerto Rico.

El reconocimiento destaca, también, el talento puertorriqueño que forma parte del equipo de la propiedad. Four Seasons cuenta con más de 300 colaboradores, entre ellos profesionales que regresaron a la isla con la llegada de la marca. Entre estos figuran el chef ejecutivo Víctor Rosado y Adriana Negrón, directora de Relaciones Públicas y Marketing.

“Más que un reconocimiento a la propiedad, este es un reconocimiento a las personas que hacen posible cada experiencia [...] Es el resultado de un equipo que comparte una misma pasión por el servicio y una visión común de excelencia”, continuó.

La distinción también representa un reconocimiento para la comunidad de residentes de Four Seasons Resort and Residences Puerto Rico, para quienes la calidad y el servicio forman parte de la experiencia cotidiana en la propiedad.