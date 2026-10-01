Nobu abrirá hotel de 50 habitaciones en San Juan

La marca internacional de hospitalidad de lujo Nobu llegará por primera vez a Puerto Rico con el desarrollo de un hotel de 50 habitaciones en San Juan, cuya apertura está prevista para 2028.

El Nobu Hotel and Restaurant San Juan será desarrollado en alianza con la firma inmobiliaria KTT y combinará la oferta hotelera con conceptos gastronómicos de la marca. El proyecto incluirá un restaurante y bar Nobu a nivel de calle, además de un salón y bar en la azotea o “rooftop”.

La compañía no divulgó en su anuncio el monto de la inversión, la dirección exacta del proyecto, las tarifas de las habitaciones ni la fecha específica de apertura. Tampoco precisó cuántos empleos generará la operación.

Nobu señaló que el hotel estará diseñado para integrar elementos del carácter histórico y cultural de San Juan con la estética contemporánea de la marca. La propiedad ofrecerá habitaciones, experiencias vinculadas con la cultura puertorriqueña y un modelo de servicio inspirado en el concepto japonés de omotenashi, enfocado en anticipar las necesidades del huésped.

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Para KTT, la llegada de Nobu representa una nueva inversión en la oferta de hospitalidad de la capital. Su socio director, Joakim Lehmkuhl, destacó que la combinación de cultura, historia y actividad de San Juan fue parte del atractivo para el proyecto.

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“Pocos lugares en el Caribe combinan cultura, historia y energía como lo hace San Juan”, sostuvo.

Por su parte, el principal oficial ejecutivo (CEO, por sus siglas en inglés) de Nobu Hospitality, Trevor Horwell, aseguró que la isla siempre ha sido uno de los destinos más “irresistibles” del Caribe.

“Llevar el hotel y restaurante Nobu a San Juan nos permite formar parte de uno de los barrios con mayor historia de la región, al tiempo que introducimos nuestro enfoque distintivo de la hospitalidad en un destino que sigue atrayendo a viajeros exigentes de todo el mundo”, expresó.

Nobu comenzó como un concepto gastronómico creado por el chef Nobu Matsuhisa, el actor Robert De Niro y el productor cinematográfico Meir Teper.

La compañía entró al negocio hotelero en 2009 y actualmente cuenta con 20 hoteles Nobu a nivel mundial en ciudades que van desde Madrid, Marrakech, Malibu y Los Cabos, hasta Las Vegas y Atlanta.