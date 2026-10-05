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Radican cargos contra hombre imputado de matar a su vecino tras una disputa en Dorado

Al hombre de 61 años se le impuso una fianza global de $1.8 millones

5 de octubre de 2026 - 4:54 PM

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El imputado no prestó la fianza, por lo que fue ingresado a prisión. (Agencia EFE)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

La Fiscalía de Bayamón radicó este lunes cargos criminales contra Ismael Rivera Figueroa, de 61 años, imputado de asesinar a su vecino en medio de una alegada disputa vecinal en el barrio Higuillar, en Dorado.

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Como parte de la pesquisa, Fiscalía también le radicó cargos por la tentativa de asesinato de José L. Ledesma Franco.

Los hechos ocurrieron durante la mañana del domingo, cuando Ralphie Franco Ortiz, de 51 años y residente de Dorado, recibió una herida de bala que le ocasionó la muerte.

Según la investigación, Franco Ortiz y Ledesma Franco, quienes eran padrastro e hijastro, eran vecinos de Rivera Figueroa. Ambos habían limpiado un terreno aledaño a su residencia que no pertenecía a ninguna de las partes. Rivera Figueroa llegó al lugar y arrojó basura en el terreno.

Posteriormente, el imputado sacó un machete e intentó agredir a Ledesma Franco, pero no logró herirlo. Acto seguido, sacó un arma de fuego y disparó contra ambos. Ledesma Franco no resultó herido, mientras que Franco Ortiz recibió un impacto de bala que le provocó la muerte.

Por estos hechos, el fiscal Carlos J. Rodríguez Rodríguez, de la Fiscalía de Bayamón, formuló contra Rivera Figueroa cargos por asesinato en primer grado, tentativa de asesinato y riesgo a la seguridad u orden público al disparar un arma de fuego, al amparo de los artículos 93(a) y 249(c) del Código Penal de Puerto Rico.

También presentó cargos por portación, transportación o uso de armas de fuego sin licencia y por disparar o apuntar armas de fuego, conforme a los artículos 6.05 y 6.14 de la Ley de Armas de Puerto Rico.

Ralphie Franco Ortiz murió en la trágica pelea.
Ralphie Franco Ortiz murió en la trágica pelea. ((Captura/Facebook))

La jueza Milagros Muñiz Mas, del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, encontró causa para arresto por todos los cargos presentados por la Fiscalía y le impuso una fianza global de $1,800,000.

El imputado no prestó la fianza, por lo que fue ingresado a prisión.

La investigación estuvo a cargo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja.

La vista preliminar fue señalada para el próximo 19 de octubre.

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DoradoAsesinatosRadicación de cargos / CargosBreaking NewsPuerto RicoPolicía de Puerto RicoDepartamento de Justicia
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Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
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