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Christa Pike mejora su capacidad de hablar tras sobrevivir a dos inyecciones letales

Los abogados de la convicta revelaron nuevos detalles sobre su condición de salud y el procedimiento médico que enfrenta

22 de octubre de 2026 - 6:25 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Esta fotografía sin fecha, proporcionada por el Departamento Correccional de Tennessee, muestra a Christa Pike, quien sobrevivió a dos intentos de ejecución.
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Christa Pike, la condenada a muerte en Tennesee (EE.UU.) que sobrevivió a dos inyecciones letales, ya puede caminar por su cuenta y ha mejorado su capacidad para hablar, informó TMZ.

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El pasado 30 de septiembre, Pike sobrevivió a dos inyecciones letales de pentobarbital, lo que obligó a suspender su ejecución e ingresarla en un hospital donde estuvo varios días inconsciente.

Ahora “está logrando avances significativos en su recuperación”, aunque los médicos aún intentan determinar el alcance real de cualquier daño psicológico o cognitivo permanente que haya podido sufrir, explica el medio estadounidense.

Un abogado de Pike informó a TMZ que la condenada continúa mejorando físicamente y ahora es capaz de caminar más por su cuenta, mientras puede hablar mejor, lo que le permite comunicarse con mayor claridad y formar oraciones completas.

No obstante, su abogado indicó que su funcionamiento cognitivo y psicológico sigue bajo observación, y que podría pasar un mes o más antes de tener un diagnóstico claro sobre los posibles efectos a largo plazo de lo ocurrido.

Esta última actualización representa una mejora importante para Pike, quien inicialmente quedó inconsciente e incapaz de comunicarse tras su ejecución fallida.

Su recuperación se produce, además y según TMZ, tras conocerse algunos detalles sobre la respuesta de emergencias tras su intento de ejecución.

Según las grabaciones de las llamadas al 911, las autoridades penitenciarias tardaron 31 minutos en confirmar que la solicitud de asistencia médica era legítima, debido a una confusión entre el personal de la prisión y los equipos de respuesta a emergencias que retrasó la intervención.

Christa Pike fue condenada a muerte por el brutal asesinato, ocurrido en 1995, de su compañera de clase, Colleen Slemmer. El gobernador de Tennessee, Bill Lee, ha suspendido las ejecuciones a la espera de una revisión independiente del procedimiento fallido.

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