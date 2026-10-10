“Está agradecida”: Christa Pike sale del hospital tras sobrevivir a intento de ejecución en Tennessee
Sus abogados informaron que la convicta seguirá recibiendo atención médica en la prisión
10 de octubre de 2026 - 12:22 PM
10 de octubre de 2026 - 12:22 PM
Tennessee - Christa Pike, quien sobrevivió al intento de Tennessee de ejecutarla mediante inyección letal, fue trasladada de regreso a prisión, según un comunicado difundido por sus abogados el sábado.
Pike, de 50 años, recibió el alta del hospital y volvió al Centro de Rehabilitación Deborah K. Johnson, la cárcel de mujeres donde estuvo recluida durante 30 años, se indica en el comunicado.
“Está agradecida con los servicios de emergencia y con su equipo médico por la atención brindada en estas circunstancias extraordinarias. Sigue recibiendo atención médica en la prisión y continuaremos siguiendo su recuperación”, añadieron.
Pike sobrevivió a dos dosis de pentobarbital el 30 de septiembre mientras el estado intentaba ejecutarla mediante inyección letal por la muerte de su compañera de clase Colleen Slemmer, quien fue golpeada y apuñalada en 1995. Pike había estado hospitalizada desde la ejecución fallida.
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