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“Está agradecida”: Christa Pike sale del hospital tras sobrevivir a intento de ejecución en Tennessee

Sus abogados informaron que la convicta seguirá recibiendo atención médica en la prisión

10 de octubre de 2026 - 12:22 PM

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Esta fotografía, facilitada por el Departamento Correccional de Tennessee, muestra a Christa Pike.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Tennessee - Christa Pike, quien sobrevivió al intento de Tennessee de ejecutarla mediante inyección letal, fue trasladada de regreso a prisión, según un comunicado difundido por sus abogados el sábado.

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Pike, de 50 años, recibió el alta del hospital y volvió al Centro de Rehabilitación Deborah K. Johnson, la cárcel de mujeres donde estuvo recluida durante 30 años, se indica en el comunicado.

“Está agradecida con los servicios de emergencia y con su equipo médico por la atención brindada en estas circunstancias extraordinarias. Sigue recibiendo atención médica en la prisión y continuaremos siguiendo su recuperación”, añadieron.

Pike sobrevivió a dos dosis de pentobarbital el 30 de septiembre mientras el estado intentaba ejecutarla mediante inyección letal por la muerte de su compañera de clase Colleen Slemmer, quien fue golpeada y apuñalada en 1995. Pike había estado hospitalizada desde la ejecución fallida.

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