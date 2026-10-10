“Está agradecida”: Christa Pike sale del hospital tras sobrevivir a intento de ejecución en Tennessee

Tennessee - Christa Pike, quien sobrevivió al intento de Tennessee de ejecutarla mediante inyección letal, fue trasladada de regreso a prisión, según un comunicado difundido por sus abogados el sábado.

Pike, de 50 años, recibió el alta del hospital y volvió al Centro de Rehabilitación Deborah K. Johnson, la cárcel de mujeres donde estuvo recluida durante 30 años, se indica en el comunicado.

“Está agradecida con los servicios de emergencia y con su equipo médico por la atención brindada en estas circunstancias extraordinarias. Sigue recibiendo atención médica en la prisión y continuaremos siguiendo su recuperación”, añadieron.