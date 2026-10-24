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Acusan a hombre de lanzar bomba molotov contra edificio de ICE en Atlanta

Inique Hinton, de 31 años, se enfrenta a hasta 20 años por intento de incendio

24 de octubre de 2026 - 8:56 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
ARCHIVO - Esta fotografía, tomada con un smartphone, muestra un edificio que alberga las oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. en el centro de Atlanta, el miércoles 21 de octubre de 2026. (Foto AP/Kate Brumback, archivo) (Kate Brumback)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un hombre de 31 años de Georgia fue acusado el viernes después de que haber arrojado presuntamente una bomba molotov contra un edificio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en el centro de Atlanta.

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Inique Hinton, de Douglasville, Georgia, fue acusado de intento de incendio premeditado de un edificio federal y de destrucción de propiedad gubernamental, de acuerdo con el fiscal federal, Theodore S. Hertzberg.

Las cámaras de seguridad habrían captado a Hinton encendiendo un objeto y luego arrojándolo hacia el edificio de ladrillo de varios pisos la noche del martes, explicó un comunicado de la Fiscalía Federal para el Distrito Norte de Georgia. El objeto impactó contra la cerca y provocó que las llamas se propagaran, agregó la nota.

Más tarde, los investigadores encontraron en el lugar tela quemada, líquido para encendedores, una botella de vidrio y un encendedor, informó la oficina.

Los registros judiciales no indican que Hinton tenga abogado. La Fiscalía Federal y una oficina de defensores públicos no respondieron a correos electrónicos acerca de la representación legal de Hinton.

Hertzberg calificó de “ejemplar” el rápido trabajo de las autoridades para localizar al sospechoso.

“Vamos a responder con extrema severidad a la hora de procesar esta conducta porque necesitamos enviar un mensaje de que esto no está bien”, dijo Hertzberg en una conferencia de prensa.

Según las autoridades, Hinton fue arrestado en una vivienda en un suburbio de Atlanta y quedó bajo custodia sin oponer resistencia.

Hertzberg señaló que no tenía conocimiento de que Hinton tuviera antecedentes penales.

Según el fiscal, si es declarado culpable, Hinton podría pasar hasta 20 años en una prisión federal por el cargo de incendio provocado y hasta 10 años por el cargo de destrucción de propiedad pública.

El edificio está rodeado por una cerca metálica y alberga oficinas del ICE, así como un tribunal de inmigración.

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AtlantaServicio de Inmigración y Control de Aduanas
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