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Muere un hombre en accidente de tránsito frente a escuela en Juana Díaz

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el incidente

24 de octubre de 2026 - 9:04 AM

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Agentes de la División de Patrullas de Carreteras de Ponce, junto con la fiscal de turno, investigan las circunstancias del accidente. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Un hombre murió en un accidente de tránsito reportado en la mañana de este sábado en la PR-14, frente a la Escuela Elemental Jacaguas, en Juana Díaz.

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Según la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el accidente, ocurrido después del restaurante El Jíbaro.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron a un hombre con heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte en el lugar.

De momento, el fallecido no había sido identificado por las autoridades.

Agentes de la División de Patrullas de Carreteras de Ponce, junto con la fiscal de turno, investigan las circunstancias del accidente.

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