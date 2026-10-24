Muere un hombre en accidente de tránsito frente a escuela en Juana Díaz

Un hombre murió en un accidente de tránsito reportado en la mañana de este sábado en la PR-14, frente a la Escuela Elemental Jacaguas, en Juana Díaz.

Según la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el accidente, ocurrido después del restaurante El Jíbaro.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron a un hombre con heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte en el lugar.

De momento, el fallecido no había sido identificado por las autoridades.