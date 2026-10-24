La Policía pide ayuda para localizar a un hombre desaparecido en Trujillo Alto
Juan Ramón Betancourt Pérez, de 67 años, fue visto por última vez el 20 de octubre
24 de octubre de 2026 - 9:45 AM
24 de octubre de 2026 - 9:45 AM
La Policía solicitó ayuda ciudadana para localizar a Juan Ramón Betancourt Pérez, de 67 años, quien fue visto por última vez el 20 de octubre al salir de su residencia en la PR-845, sector Hoyo 1, en Trujillo Alto.
De acuerdo con la requisitoria de la Policía, el hombre fue reportado como desaparecido por su madre, Irene Pérez Betancourt.
Betancourt Pérez fue descrito como de tez blanca, con una estatura de cinco pies y dos pulgadas, con un peso de 150 libras, de ojos marrones y cabello negro.
Al momento de su desaparición, vestía una camisa gris, pantalón mahón largo, zapatos negros y medias negras.
Si usted posee información que conduzca al paradero de esta persona, puede llamar a la línea confidencial de la Policía en el teléfono 787-343-2020. También puede enviar mensajes directos mediante la red social X (antes conocida como Twitter) a la cuenta @PRPDNoticias, o en la cuenta de Facebook de la Uniformada en www.facebook.com/prpdgov.
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