Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
24 de octubre de 2026
88°Soleado
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La Policía pide ayuda para localizar a un hombre desaparecido en Trujillo Alto

Juan Ramón Betancourt Pérez, de 67 años, fue visto por última vez el 20 de octubre

24 de octubre de 2026 - 9:45 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Al momento de los hechos, vestía camisa gris, pantalón mahón largo, zapatos color negros y medias negras. (Juan Ramon Betancourt Pérez)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Policía solicitó ayuda ciudadana para localizar a Juan Ramón Betancourt Pérez, de 67 años, quien fue visto por última vez el 20 de octubre al salir de su residencia en la PR-845, sector Hoyo 1, en Trujillo Alto.

RELACIONADAS

De acuerdo con la requisitoria de la Policía, el hombre fue reportado como desaparecido por su madre, Irene Pérez Betancourt.

Betancourt Pérez fue descrito como de tez blanca, con una estatura de cinco pies y dos pulgadas, con un peso de 150 libras, de ojos marrones y cabello negro.

Al momento de su desaparición, vestía una camisa gris, pantalón mahón largo, zapatos negros y medias negras.

Si usted posee información que conduzca al paradero de esta persona, puede llamar a la línea confidencial de la Policía en el teléfono 787-343-2020. También puede enviar mensajes directos mediante la red social X (antes conocida como Twitter) a la cuenta @PRPDNoticias, o en la cuenta de Facebook de la Uniformada en www.facebook.com/prpdgov.

Tags
Breaking NewsTrujillo AltoPolicía de Puerto RicoPersonas desaparecidas
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 24 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: