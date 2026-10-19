¿Arde París?
Lo que empezó como una manifestación estudiantil de legítimos reclamos ha devenido, desde el pasado sábado, en un tumultuoso colapso de incendios, saqueos y, en muchos casos, barbarie, opina Mayra Montero
19 de octubre de 2026 - 6:00 PM
19 de octubre de 2026 - 6:00 PM
Tomo el título de la magnífica y legendaria película de René Clément, que hace como sesenta años convocó a las grandes estrellas del cine francés—y a otros no tan franceses como Orson Welles— para referirme a las manifestaciones que han sacudido a Francia desde hace días. La película de Clément, basada en el libro homónimo que fue publicado en 1965, hace referencia a la pregunta que le hacía insistentemente Adolf Hitler al gobernador alemán de París, a quien le había ordenado destruir todos los puentes del Sena, los monumentos y hasta la Torre Eiffel. El subalterno no siguió las órdenes del enloquecido Hitler, pero este insistía en preguntar por teléfono si París estaba ardiendo.
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