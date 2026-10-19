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Aval legislativo al traspaso de las Cavernas de Camuy a manos de Turismo y a beneficio de tres pueblos

Los presidentes de ambos cuerpos legislativos respaldaron la petición de los alcaldes de Camuy, Hatillo y Lares

19 de octubre de 2026 - 5:57 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los alcaldes de Camuy, Hatillo y Lares presentaron hoy una propuesta para transferir la titularidad y administración del Parque de las Cavernas del Río Camuy a la Compañía de Turismo de Puerto Rico e impulsar una alianza público-privada que permita rehabilitar sus instalaciones, asegurar su mantenimiento, así como ampliar su oferta turística. (Suministrada)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

Los alcaldes de Camuy, Hatillo y Lares lograron el aval de los presidentes de la Asamblea Legislativa, Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez, para el proyecto que empujan con el fin de que el gobierno traspase la titularidad del Parque de las Cavernas del Río Camuy a la Compañía de Turismo y puedan establecer una alianza público-privada (APP) que desemboque en la rehabilitación de ese destino turístico.

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La resolución conjunta, peticionada por los alcaldes, fue presentada esta misma tarde por los representantes Joel Franqui Atiles, José “Joito” Colón, Edgar Robles y Tatiana Pérez, y de inmediato fue sucrita por el presidente cameral.

El proyecto (a esos fines) será radicado -por petición de los tres alcaldes- el presidente de la Cámara y a su vez el presidente del Senado lo va estar radicando esta próxima semana”, destacó el alcalde de Camuy, Gabriel Hernández.

“Esto significa progreso. Esto significa desarrollo económico para la zona norte en un momento histórico que va a estar viviendo Puerto Rico y la zona norte cuando dos alcaldes de un partido se unen a otro de otro partido para lograr un acuerdo tan trascendental que es el desarrollo del Parque de las Cavernas del Río Camuy”, abundó el alcalde.

Los tres alcaldes firmaron resoluciones, aprobadas la semana pasada por sus respectivas legislaturas municipales, para reclamar del gobierno central el desarrollo del emblemático parque, que ha estado cerrado por extensos períodos desde el paso de los huracanes Irma y María, en 2017.

Mediante una APP, los alcaldes buscan que se abra por completo el parque, genere ingresos de manera equitativa para sus respectivos municipios mediante patentes municipales, impuesto de ventas y uso (IVU) municipal y venta de entradas, genere empleos y sea promovido por la Compañía de Turismo.

La idea, explicaron los alcaldes, es que de la entrada general se le pase a cada municipio $2.

“Nosotros vamos a aportar en el mantenimiento de la carretera 129, las áreas verdes y adicional nuestras oficinas de Turismo van a estar trabajando en fomentar el parque, promocionar el parque”, dijo Hernández, quien también es presidente de la Federación de Alcaldes.

De hecho, bajo la APP que proponen sería Turismo el encargado de suscribir el contrato y fiscalizarlo.

Tras la reunión de los alcaldes con los presidentes de la Asamblea Legislativa, solo el presidente del Senado se expresó.

“Ha habido promesas y anuncios de que la van a abrir, la van abrir, la van a abrir, pero al día de hoy eso no ha ocurrido. Yo estoy seguro que los tres gobiernos municipales, trabajando en común, no tan solo la van a reactivar en términos de infraestructura, sino que en términos económicos... la van a poner en funcionamiento más pronto que nadie. Nadie mejor que los alcaldes, que los gobiernos municipales tiene interés en que eso funcione”, dijo Rivera Schatz.

El Parque de las Cavernas del Río Camuy hoy día está en manos del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). El titular de esa agencia, Waldemar Quiles, se opone a la propuesta de los alcaldes por considerar que sería detrimental para el desarrollo de las instalaciones recreativas y la conservación de las áreas naturales.

Pero los alcaldes recalcaron que el DRNA se mantendría a cargo de velar y resguardar el recurso natural.

Actualmente, el parque está cerrado, pese a que reabrió de manera parcial en el 2023, pero nunca estuvo rehabilitado por completo tras los daños que causaron los huracanes Irma y María.

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CamuyHatilloLaresThomas Rivera SchatzCarlos "Johnny" MéndezAlcaldes
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
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