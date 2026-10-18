Waldemar Quiles se opone a propuesta para quitarle al DRNA el Parque de las Cavernas del Río Camuy

El secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles, se expresó este domingo en contra de la propuesta presentada por tres alcaldes de la zona norte para el manejo del Parque Nacional de las Cavernas del Río Camuy, por considerar que sería detrimental para el desarrollo de las instalaciones recreativas y la conservación de las áreas naturales.

Quiles enfatizó que el DRNA está listo para reabrir el parque antes que termine este año, por lo cual transferir su titularidad a la Compañía de Turismo retrasaría los planes.

“Hay una necesidad técnica, de conocimiento, de operación del parque, del asunto biológico de una reserva natural que no es de conocimiento general. Eso es algo que es único, dentro del gobierno, del DRNA, y por eso me paro de frente y digo que nosotros debemos ser la agencia líder trabajando esto”, expresó Quiles, en entrevista con El Nuevo Día.

Los alcaldes de Camuy, Hatillo y Lares hicieron frente común, este domingo, para solicitar el traspaso de la titularidad del Parque de las Cavernas del Río Camuy a la Compañía de Turismo y que se inicien los trámites para establecer una alianza público-privada (APP) que impulse su rehabilitación y promoción como un destino turístico.

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El acuerdo presentado por los alcaldes Gabriel Hernández, Carlos Román y Fabián Arroyo busca, en resumen, impulsar la pronta apertura total del parque mediante una APP, bajo la cual los ingresos por concepto de patentes municipales, impuesto de ventas y uso (IVU) municipal y venta de entradas, así como la disponibilidad de empleos, entre otros, se distribuyan de forma equitativa entre los tres pueblos, que comparten los límites geográficos del área recreativa.

Quiles indicó que no ha recibido comunicación alguna de parte de los tres ejecutivos municipales y no descartó reunirse con ellos para discutir los planes de su agencia con el parque.

“No estamos alineados con esa propuesta porque, ciertamente, nosotros hemos hecho lo que es necesario para abrir el parque”, aseguró.

El Parque de las Cavernas del Río Camuy fue cerrado tras el paso de los huracanes Irma y María, en 2017. Desde entonces, ha operado de forma interrumpida por períodos cortos y ha estado cerrado desde 2023.

Exploramos las Cavernas de Camuy por primera vez desde el huracán María Mira el recorrido de El Nuevo Día en el parque natural, cuyo ecosistema se regeneró desde su cierre en 2017 y que reabre hoy.

El secretario del DRNA no cerró la puerta a la posibilidad de establecer una APP en las cavernas, pues reconoció que requerirá financiamiento privado para rehabilitar la totalidad de las áreas.

Sin embargo, mencionó que los tres alcaldes no han visitado las instalaciones recientemente.

“No me han llamado para ver el parque. Eso no es nada del otro mundo, ellos tienen 20 cosas y toman decisiones a base de lo que ven en el día a día. Los alcaldes son oficiales electos por el pueblo y tienen su lugar. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo y nos hemos enfocado en rehabilitar el parque, que estaba en ruinas”, expresó Quiles, al destacar la labor que han realizado los 12 empleados de las Cavernas para ponerlo al día. El parque llegó a tener 130 empleados, indicó.

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Quiles no brindó una fecha exacta para la reapertura de las instalaciones, pero señaló que ya están en conversaciones con el Departamento de Educación para coordinar excursiones estudiantiles.

En primera instancia, indicó que los visitantes tendrán acceso a la cueva Clara y al sumidero Tres Pueblos, así como a una vereda -que han bautizado “la vereda del Veterano”- que conecta las plataformas de observación de Lares y Camuy.

“Yo estoy seguro que lo que hemos hecho es lo que había que hacer. El parque va a abrir, que no le quepa la menor duda a nadie. Cuando voy a invitar niños allí, es porque yo sé que el parque está en óptimas condiciones para poder abrir”, expuso.