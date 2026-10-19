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Accidente fatal en Moca cobra la vida de un conductor de 79 años

La víctima falleció en el hospital tras resultar gravemente herida durante un choque entre dos vehículos en la intersección de las carreteras 111 y 125

19 de octubre de 2026 - 6:40 PM

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Las autoridades investigan las circunstancias del choque ocurrido en la intersección de las carreteras 111 y 125, en Moca. (GFR Media)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Un hombre de 79 años falleció este lunes tras resultar gravemente herido en un accidente de tránsito ocurrido a eso de las 2:30 p.m. en la intersección de las carreteras 111 y 125, a la altura del kilómetro 3.1, en Moca.

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Según la información preliminar de la Policía, un hombre de 37 años conducía un Nissan Sentra del 2022 por la carretera 125, en dirección de Moca hacia Aguadilla, cuando chocó contra el costado izquierdo de un Toyota Corolla del 2007, manejado por la víctima.

El conductor de 79 años transitaba por la carretera 111 y se encontraba en la salida hacia la carretera 125 cuando ocurrió la colisión.

Debido a la gravedad de sus heridas, el septuagenario fue trasladado a una institución hospitalaria, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

El agente Abdiel Ferrer Morales, de la División de Patrullas de Carreteras de Aguadilla, quedó a cargo de la investigación junto con el fiscal de turno. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima.

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Accidentes de TránsitoMocaChoque de autosMuertes
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