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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Muere una mujer de 39 años tras ser atropellada en Añasco

La víctima fue impactada por un vehículo en la PR-109, en el barrio Espino

15 de octubre de 2026 - 8:27 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Según datos preliminares brindados por la Policía, el exceso de velocidad y la lluvia pudieron haber provocado el accidente. (GFR MEDIA)
El accidente se reportó a las 8:46 p.m.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Una mujer de 39 años falleció la noche del miércoles, luego de ser atropellada por un vehículo en la PR-109, a la altura del kilómetro 3.9, en el barrio Espino de Añasco, informó la Policía.

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Según el informe preliminar, el accidente ocurrió a las 8:46 p.m., cuando un conductor, de 41 años y residente de Añasco, a bordo de un Dodge Challenger azul, del 2019, transitaba por la mencionada vía, que presuntamente carece de alumbrado, e impactó con la parte frontal derecha del vehículo a la mujer, quien caminaba por el área.

En consecuencia, la fémina sufrió heridas graves en diferentes partes del cuerpo y fue atendida en el lugar por personal de Emergencias Médicas, que la transportó al Mayagüez Medical Center. Allí, la doctora Leslie Molina certificó que no presentaba signos vitales.

De momento, la víctima no ha sido identificada.

Como parte de la investigación, al conductor se le realizó una prueba de alcohol por aliento, cuyo resultado fue de 0.01% de alcohol.

Agentes de la División de Patrullas y Carreteras del área de Mayagüez, junto con la fiscal Xiomara Quiles, quedaron a cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICAccidentes de Tránsito
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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