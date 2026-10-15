Muere una mujer de 39 años tras ser atropellada en Añasco
La víctima fue impactada por un vehículo en la PR-109, en el barrio Espino
15 de octubre de 2026 - 8:27 AM
15 de octubre de 2026 - 8:27 AM
Una mujer de 39 años falleció la noche del miércoles, luego de ser atropellada por un vehículo en la PR-109, a la altura del kilómetro 3.9, en el barrio Espino de Añasco, informó la Policía.
Según el informe preliminar, el accidente ocurrió a las 8:46 p.m., cuando un conductor, de 41 años y residente de Añasco, a bordo de un Dodge Challenger azul, del 2019, transitaba por la mencionada vía, que presuntamente carece de alumbrado, e impactó con la parte frontal derecha del vehículo a la mujer, quien caminaba por el área.
En consecuencia, la fémina sufrió heridas graves en diferentes partes del cuerpo y fue atendida en el lugar por personal de Emergencias Médicas, que la transportó al Mayagüez Medical Center. Allí, la doctora Leslie Molina certificó que no presentaba signos vitales.
De momento, la víctima no ha sido identificada.
Como parte de la investigación, al conductor se le realizó una prueba de alcohol por aliento, cuyo resultado fue de 0.01% de alcohol.
Agentes de la División de Patrullas y Carreteras del área de Mayagüez, junto con la fiscal Xiomara Quiles, quedaron a cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.
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