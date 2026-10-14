Hallan cuerpo de adulto mayor dentro de un recipiente con agua en una terraza en Carolina

La Policía de Puerto Rico investiga la muerte de un hombre de 80 años, cuyo cuerpo fue localizado sumergido en un recipiente lleno de agua en la terraza de una residencia ubicada en la calle 6 del barrio Saint Just, en Carolina.

Según la información preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 11:45 a.m. de este miércoles, luego de que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertara sobre una situación sospechosa en el lugar.

Al llegar a la escena, los agentes adscritos al Precinto de Carolina Sur encontraron el cuerpo del octogenario.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina tiene a cargo la pesquisa, junto al fiscal de turno, para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

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