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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan cuerpo de adulto mayor dentro de un recipiente con agua en una terraza en Carolina

Las autoridades investigan las circunstancias del caso, luego de recibir una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1

14 de octubre de 2026 - 2:51 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso es investigado por la Policía. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La Policía de Puerto Rico investiga la muerte de un hombre de 80 años, cuyo cuerpo fue localizado sumergido en un recipiente lleno de agua en la terraza de una residencia ubicada en la calle 6 del barrio Saint Just, en Carolina.

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Según la información preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 11:45 a.m. de este miércoles, luego de que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertara sobre una situación sospechosa en el lugar.

Al llegar a la escena, los agentes adscritos al Precinto de Carolina Sur encontraron el cuerpo del octogenario.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina tiene a cargo la pesquisa, junto al fiscal de turno, para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

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Pendientes a elnuevodia.com para la ampliación.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICCarolinaAdultos mayores
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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