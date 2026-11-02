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¿Volvería Donald Trump a aspirar a la presidencia de Estados Unidos en 2028? Esto dijo el mandatario

El líder consideró que la Constitución de Estados Unidos es muy “estricta”

2 de noviembre de 2026 - 1:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Trump ya ha coqueteado con la posibilidad de buscar un tercer mandato. (Mark Schiefelbein)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que le gustaría presentarse de nuevo a la carrera presidencial en 2028, pero reconoció el impedimento legal, en una entrevista en el podcast “Pod Force One” del New York Post que se publicará este lunes.

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“Me encantaría volver a presentarme si tuviera la oportunidad, pero la redacción (de la Constitución) es muy estricta”, le dijo Trump a Miranda Devine en el programa grabado el viernes pasado.

A pocas horas de conocer el resultado de las elecciones de medio mandato que se celebran mañana, el presidente aseguró que le encantaría postularse: “Me encantaría presentarme, pero no pasa nada; ya sabes, nos quedan más de dos años. Es mucho tiempo. Se pueden hacer muchas cosas en ese periodo”, señaló Trump durante la entrevista.

Donald Trump y Melania Trump realizaron la tradicional fiesta de Halloween y entrega de dulces en La Casa Blanca.El presidente y la primera dama asistieron al evento en el jardín sur de la Casa Blanca.El secretario de Defensa, Pete Hegseth, y su esposa, Jennifer.
1 / 23 | Dulces y pequeños visitantes: el festejo de Halloween en la Casa Blanca. Donald Trump y Melania Trump realizaron la tradicional fiesta de Halloween y entrega de dulces en La Casa Blanca. - Mark Schiefelbein

En otras ocasiones Trump ya ha coqueteado con la posibilidad de buscar un tercer mandato, aunque también ha reconocido la imposibilidad legal por la Enmienda número 22 a la Constitución, que impide que una persona sea elegida “para el cargo de presidente más de dos veces”.

El 30 de marzo de 2025, en una entrevista telefónica con NBC News, afirmó que “no estaba bromeando” sobre la posibilidad de un tercer mandato y añadió que había “métodos para hacerlo”.

El hecho de que sus dos mandatos no hayan sido consecutivos no invalida la limitación constitucional.

Las declaraciones de Trump llegan a pocas horas de que se celebren las elecciones de medio mandato en las que se renovará la Cámara de Representantes al completo, un tercio de los cien escaños del Senado, 36 estados eligen gobernador y se escogen numerosos cargos locales.

Las últimas encuestas de este lunes auguran un gran vuelco a favor de los demócratas en la disputa por el Congreso, con ventajas incluso en bastiones republicanos, y la posibilidad de que Trump inicie la segunda mitad de su presidencia con el Legislativo en contra.

El sondeo más reciente de The New York Times y el instituto Siena estima que los republicanos perderán las contiendas al Senado en Míchigan, Texas, Maine, Ohio, Kansas y Alaska, mientras que Iowa se mantiene aún sin ganador claro.

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Donald TrumpEstados UnidosElecciones
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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