Una mujer de 32 años fue ingresada a la cárcel luego de que la jueza Catherine Marie Brunelle Curet, del Tribunal de Bayamón, encontrara causa para su arresto por presuntamente maltratara a sus hijos para luego dejarlos solos en su residencia.

Según un informe de la Policía, Ninoshka Santos Morales agredió con sus manos y con una chancleta a su hijo de 11 años en varias partes del cuerpo, lo que le causó marcas visibles al menor.

Tras el suceso, la mujer supuestamente abandonó el hogar, dejando solos al menor y a su hermana de 12 años.

Los niños salieron del hogar y llegaron hasta una residencia cercana para buscar ayuda. Desde allí fueron transportados al Puerto Rico Children’s Hospital de Bayamón.

La fiscalía radicó cargos por maltrato agravado y negligencia. Posteriormente, la jueza Brunelle Curet halló causa y le fijó una fianza de $90,000, que no fue prestada.