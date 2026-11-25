Tras las rejas mujer que habría agredido a su hijo de 11 años en Bayamón
El niño y su hermana, de 12 años, buscaron ayuda en una residencia cercana
25 de noviembre de 2026 - 3:07 PM
25 de noviembre de 2026 - 3:07 PM
Una mujer de 32 años fue ingresada a la cárcel luego de que la jueza Catherine Marie Brunelle Curet, del Tribunal de Bayamón, encontrara causa para su arresto por presuntamente maltratara a sus hijos para luego dejarlos solos en su residencia.
Según un informe de la Policía, Ninoshka Santos Morales agredió con sus manos y con una chancleta a su hijo de 11 años en varias partes del cuerpo, lo que le causó marcas visibles al menor.
Tras el suceso, la mujer supuestamente abandonó el hogar, dejando solos al menor y a su hermana de 12 años.
Los niños salieron del hogar y llegaron hasta una residencia cercana para buscar ayuda. Desde allí fueron transportados al Puerto Rico Children’s Hospital de Bayamón.
La fiscalía radicó cargos por maltrato agravado y negligencia. Posteriormente, la jueza Brunelle Curet halló causa y le fijó una fianza de $90,000, que no fue prestada.
Santos Morales fue ingresada en el Centro de Rehabilitación para Mujeres de Bayamón hasta la fecha de su vista preliminar, el 8 de diciembre.
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