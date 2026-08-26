Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
26 de agosto de 2026
92°Bruma
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

¿Qué animales y plantas se usaban para pintar en el antiguo Egipto? Esto dice un estudio

El huevo, por ejemplo, se usaba como aglutinante de las pinturas de color blanco, rojo o verde. Conoce otros.

26 de agosto de 2026 - 2:32 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las escenas y los dibujos rupestres eran comunes en esos tiempos. (Ministerio de Antigüedades de Egipto )
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Un equipo internacional de investigadores ha descubierto, gracias a las últimas tecnologías de análisis paleoproteómico, qué animales y plantas se utilizaban para fabricar pintura en el antiguo Egipto. Los sorprendentes resultados aparecen recogidos este miércoles en la revista Science Advances.

RELACIONADAS

Los autores han analizado 28 muestras de pintura de 14 obras de arte pintadas del antiguo Egipto, que abarcan un amplio arco temporal que va desde el año 1425 antes de Cristo (a.C.) hasta el 400 después de Cristo (d.C.).

Las piezas (desde fragmentos de murales o columnas pintadas, restos de momias e incluso ataúdes) pertenecen a las colecciones egipcias de tres museos: el Medelhavsmuseet de Estocolmo (Suecia), el British Museum de Londres (Reino Unido) y la Ny Carlsberg Glyptotek de Copenhague (Dinamarca).

¿Qué materiales orgánicos se utilizaban?

El análisis ha revelado que los artistas del antiguo Egipto recurrían a una amplia variedad de especies animales para fabricar aglutinantes de pintura y adhesivos, que se obtenían hirviendo pieles, huesos y tejidos conectivos para extraer colágeno que hiciera de pegamento.

El ganado vacuno era el recurso más común para la elaboración de las capas de preparación (yeso o base) para la pintura; seguido de proteínas específicas de asno (Equus asinus) y el caballo (Equus caballus) para las tonalidades (como el color verde de un ataúd de madera) o los adhesivos de sellado.

Usaron también ovejas, cabras, asnos, antílopes y gallinas. En el caso de estas últimas, el hallazgo denota que los antiguos egipcios ya descubrieron la capacidad de pegar que poseían las proteínas de huevo, tanto la yema como la clara.

La proteína de huevo se usaba sobre todo como aglutinante de las pinturas de color blanco, rojo o verde, explican los autores.

Se ha encontrado, por ejemplo, en el verde de un fragmento de pintura mural de la famosa tumba de Nebamun de hacia el año 1350 a.C., conservado en el British Museum; en el rojo de un ataúd de madera policromada de la época grecorromana (conservado en el Medelhavsmuseet) o en el blanco de un busto de momia de yeso policromado con detalles dorados de la época romana (200-235 d.C., conservado en la Ny Carlsberg Glyptotek).

En cuanto a las plantas, predominaba el uso de cereales (trigo, cebada y centeno), que constituían el núcleo de la agricultura y de la dieta egipcia de aquella época; del sésamo, que además de para la pintura también producía formidables aceites para uso en la medicina, la cosmética, la momificación y diversas ceremonias religiosas; y de la moringa.

Significado simbólico

La elección de estos materiales, indican los autores, iba mucho más allá de su simple utilidad práctica, cargando un profundo componente cultural, religioso y simbólico.

El caso más destacado es el de la moringa, cuyo árbol se consideraba una de las encarnaciones o manifestaciones del dios Ptah, patrón de los artesanos y creadores.

El hallazgo de restos de moringa en la pintura del citado ataúd de madera sugiere que el artesano pudo haber utilizado este material de forma intencionada como un acto de devoción al dios Ptah, para que protegiera su obra de arte.

La paleoproteómica es la disciplina científica que estudia las proteínas antiguas conservadas en restos fósiles y arqueológicos para reconstruir la biología, la dieta y la evolución de organismos del pasado.

En el caso de las pinturas, la paleoproteómica, ayuda a diferenciar los materiales orgánicos originales de las restauraciones posteriores o de la contaminación. Además, los investigadores han recurrido a la espectrometría de masas, una técnica de análisis científico que mide la masa y la estructura de las moléculas.

Al combinar la ciencia de proteínas con datos arqueológicos, hemos expandido el conocimiento sobre las técnicas artísticas y la economía de los recursos en el antiguo Egipto. Nuestros resultados demuestran que los artesanos egipcios utilizaban una compleja variedad de recursos naturales, seleccionados tanto por sus propiedades técnicas como por su posible simbolismo religioso”, concluyen los autores.

Tags
EgiptoEstudios científicosAnimalesPlantasCiencia
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 26 de agosto de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: