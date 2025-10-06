Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
6 de octubre de 2025
78°lluvia moderada
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Desaparece pintura faraónica antigua de la necrópolis de Saqqara, dice Egipto

La tumba mastaba, que albergaba la pintura, fue encontrada en la década de 1950 y no se ha abierto desde 2019

6 de octubre de 2025 - 10:35 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La tumba era una de las pocas tumbas mastaba del antiguo Egipto que tenía una maldición inscrita en su fachada. (Amr Nabil)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Una pintura faraónica ha desaparecido de la famosa necrópolis de Saqqara, a las afueras de El Cairo, informaron el domingo funcionarios egipcios de antigüedades, el artefacto más reciente en desaparecer en un país conocido por su rica historia.

RELACIONADAS

Mohamed Ismail, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, indicó que la pintura de piedra caliza estaba en la tumba de Khentika en la necrópolis.

La tumba mastaba, que albergaba la pintura, fue encontrada en la década de 1950 y no se ha abierto desde 2019, manifestó en un comunicado. Se remonta a la sexta dinastía del antiguo Reino Antiguo, un período que abarca desde aproximadamente el 2,700 a.C. hasta el 2,200 a.C.

El comunicado de Ismail no proporcionó más detalles, pero sí señaló que los fiscales investigan las circunstancias de la desaparición de la pintura.

Por su parte, medios egipcios informaron que la pintura exhibía el calendario del antiguo Egipto, que dividía el año en tres estaciones, en un reflejo de las fluctuaciones del río Nilo. Incluía la temporada de inundaciones —Akhet—, la temporada de siembra —Proyat—, y la temporada de cosecha, Shomu.

El medio noticioso Cairo 24 informó que una misión británica que trabajaba en la tumba descubrió que la pintura no estaba allí en mayo.

La tumba era una de las pocas tumbas mastaba del antiguo Egipto que tenía una maldición inscrita en su fachada. Las inscripciones advertían a los intrusos que podrían enfrentar un castigo divino, según el egiptólogo británico Harry James, quien coescribió un artículo de investigación sobre la tumba en la década de 1950.

El sitio de Saqqara forma parte de una extensa necrópolis en la antigua capital de Egipto, Menfis, que incluye las famosas Pirámides de Giza, la pirámide escalonada de Djoser y pirámides más pequeñas en Abu Sir, Dahshur y Abu Ruwaysh. La UNESCO designó Patrimonio de la Humanidad a las ruinas de Menfis en la década de 1970.

El anuncio del domingo se efectuó menos de un mes después de que un brazalete antiguo fuera robado del Museo Egipcio en El Cairo.

El brazalete, que contenía una cuenta de lapislázuli, pertenecía al faraón Amenemope, quien reinó hace unos 3,000 años. Fue robado el 9 de septiembre mientras funcionarios del museo preparaban artefactos para una exhibición en Italia.

Las autoridades indicaron que fue sustraído de un laboratorio de restauración en el museo y luego canalizado a través de una cadena de comerciantes antes de ser fundido.

El robo del brazalete fue doloroso para muchas personas en Egipto, donde hay gran estima por el patrimonio de la nación. Recordó a algunos pérdidas culturales del pasado, incluida la desaparición del cuadro “Flores de amapola” de Vincent van Gogh, valorado entonces en 50 millones de dólares, de otro museo de El Cairo en 2010.

“Flores de amapola” fue robado por primera vez en 1977, pero luego fue recuperado. Sin embargo, desde su robo en 2010 no ha sido hallado.

Tags
Breaking NewsEgiptoEl Cairo
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 6 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: