Se forma el huracán Priscilla en el océano Pacífico frente a la costa suroccidental de México

El huracán Priscilla se formó en el océano Pacífico frente a la costa suroccidental de México, afectando a las zonas costeras con lluvias intensas y fuertes vientos.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus iniciales en inglés), con sede en Miami, informó el domingo que los vientos máximos sostenidos de Priscilla eran de 75 millas por hora y que el vórtice de la tormenta se encontraba a unas 285 millas al sur-suroeste de cabo Corrientes. El meteoro se desplaza en dirección norte-noroeste a 3 mph.

El centro indicó que intensas lluvias y fuertes vientos afectan la costa suroccidental de México, con posibles inundaciones repentinas. El oleaje generado por Priscilla también se resiente en la región, y se tiene previsto que llegue hasta algunas zonas costeras en el suroeste y oeste del país y el sur de la península de Baja California para el lunes. Se prevé que se presenten condiciones de oleaje peligroso y corrientes de resaca.

Se emitió un aviso de tormenta tropical para parte de la costa suroccidental de México, desde Punta San Telmo hasta Punta Mita, con condiciones de tormenta tropical en la zona el domingo y el lunes. Se prevén precipitaciones de hasta 6 pulgadas en áreas de los estados de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.