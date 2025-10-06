Opinión
6 de octubre de 2025
78°nubes rotas
Mundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Se forma el huracán Priscilla en el océano Pacífico frente a la costa suroccidental de México

El sistema mantiene vientos de 75 mph

6 de octubre de 2025 - 8:53 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Se emitió un aviso de tormenta tropical para parte de la costa suroccidental de México, desde Punta San Telmo hasta Punta Mita, con condiciones de tormenta tropical en la zona el domingo y el lunes. (The Associated Press)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El huracán Priscilla se formó en el océano Pacífico frente a la costa suroccidental de México, afectando a las zonas costeras con lluvias intensas y fuertes vientos.



El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus iniciales en inglés), con sede en Miami, informó el domingo que los vientos máximos sostenidos de Priscilla eran de 75 millas por hora y que el vórtice de la tormenta se encontraba a unas 285 millas al sur-suroeste de cabo Corrientes. El meteoro se desplaza en dirección norte-noroeste a 3 mph.

El centro indicó que intensas lluvias y fuertes vientos afectan la costa suroccidental de México, con posibles inundaciones repentinas. El oleaje generado por Priscilla también se resiente en la región, y se tiene previsto que llegue hasta algunas zonas costeras en el suroeste y oeste del país y el sur de la península de Baja California para el lunes. Se prevé que se presenten condiciones de oleaje peligroso y corrientes de resaca.

Se emitió un aviso de tormenta tropical para parte de la costa suroccidental de México, desde Punta San Telmo hasta Punta Mita, con condiciones de tormenta tropical en la zona el domingo y el lunes. Se prevén precipitaciones de hasta 6 pulgadas en áreas de los estados de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

Otra tormenta, Octave, se convirtió en huracán el domingo en el Pacífico lejos de la costa, sin que haya pronósticos de que se dirija a tierra ni avisos o advertencias costeras. Sus vientos máximos eran de cerca de 80 mph, y el NHC señaló que se tiene previsto que se debilite gradualmente a partir del lunes. Se encontraba a unas 995 millas al oeste-suroeste del extremo sur de Baja California, y se desplaza hacia el noreste a 6 mph.

Tags
Breaking NewsCentro Nacional de HuracanesHuracanesMéxico
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
