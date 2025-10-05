Opinión
5 de octubre de 2025
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Aumenta la probabilidad de desarrollo de la Invest 95L

El Centro Nacional de Huracanes le otorgó a la onda tropical un 70% de probabilidad de fortalecimiento para los próximos siete días

5 de octubre de 2025 - 9:01 AM

Esta imagen del Centro Nacional de Huracanes no muestra una trayectoria, sino un área que tiene las condiciones favorables para que la onda tropical Invest 95L se desarrolle en caso de que pase por ahí. (NHC/NOAA)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informó el domingo en la mañana que la onda tropical Invest 95L aumentó su probabilidad de desarrollo, en momentos en que se encuentra en aguas de océano Atlántico.

RELACIONADAS

Según la agencia federal, el sistema ahora cuenta con un 70% de probabilidad de desarrollo para los próximos siete días, mientras que es de 40% dentro de 48 horas.

“Una amplia área de baja presión asociada con una onda tropical continúa produciendo una gran área de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizados (a) varios cientos de millas al sur-suroeste de las Islas de Cabo Verde”, indica el comunicado del NHC.

“Las condiciones ambientales parecen propicias para un desarrollo adicional de este sistema, y es probable que una depresión tropical se forme esta semana a medida que el sistema se mueve rápidamente a través del Atlántico tropical central, acercándose a porciones de las Islas de Sotavento para la última parte de esta semana”, agregó.

¿Por dónde viene la tormenta? Así funciona el “cono de incertidumbre”

¿Por dónde viene la tormenta? Así funciona el “cono de incertidumbre”

¿Qué es? La meteoróloga Ada Monzón explica cómo esta herramienta ayuda a entender los pronósticos durante la temporada de huracanes.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
