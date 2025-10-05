Aumenta la probabilidad de desarrollo de la Invest 95L

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informó el domingo en la mañana que la onda tropical Invest 95L aumentó su probabilidad de desarrollo, en momentos en que se encuentra en aguas de océano Atlántico.

Según la agencia federal, el sistema ahora cuenta con un 70% de probabilidad de desarrollo para los próximos siete días, mientras que es de 40% dentro de 48 horas.

“Una amplia área de baja presión asociada con una onda tropical continúa produciendo una gran área de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizados (a) varios cientos de millas al sur-suroeste de las Islas de Cabo Verde”, indica el comunicado del NHC.

“Las condiciones ambientales parecen propicias para un desarrollo adicional de este sistema, y es probable que una depresión tropical se forme esta semana a medida que el sistema se mueve rápidamente a través del Atlántico tropical central, acercándose a porciones de las Islas de Sotavento para la última parte de esta semana”, agregó.

