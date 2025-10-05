¡Peligro extremo! Emiten avisos de inundaciones y resacas fuertes para la costa norte de Puerto Rico

“¡Manténgase lejos de las playas del norte y evite exponer su vida o la de los suyos!”

Esa fue la súplica del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan al emitir varios avisos de peligros para hoy, domingo, sobre las graves condiciones marinas en la costa norte de Puerto Rico.

Los avisos de la agencia federal alertan sobre inundaciones costeras, resacas fuertes y alto riesgo de corrientes marinas “amenazantes para la vida”.

El SNM informó que se esperan olas rompientes de hasta 18 pies de altura, con algunas todavía más altas. El aviso estará en efecto hasta las 6:00 de la tarde.

La situación está tan grave que alertó que “olas altas pudieran sobrepasar rocas y los muelles, arrastrar a bañistas y observadores a corrientes rápidas, y tumbar a personas que estén de pie”.

Cabe señalar que ayer, sábado, las autoridades tuvieron que rescatar a tres turistas que fueron arrastrados por una ola en el área rocosa de la Cueva del Indio, en Arecibo.

El SNM explicó, además, que el fuerte oleaje esperado para este domingo puede “erosionar playas y dunas, romper malecones o dunas en zonas vulnerables y aumentar el riesgo de corrientes de resaca. Se aconseja encarecidamente a no nadar ni caminar por el agua” de la costa.

Si las personas corren peligro estando cerca del agua en la orilla, peor es la situación para cualquiera que se aventure a nadar en “condiciones marinas que amenazan la vida”.

“No nade”, exhortó el SNM.

“En el caso del riesgo alto de corrientes marinas, estas pueden arrastrar incluso a los mejores nadadores lejos de la orilla hacia aguas más profundas, donde se dificulta el regreso a un lugar seguro”, apuntó.

Con relación a las inundaciones costeras, la agencia federal explicó que “las fuertes olas rompientes provocarán una erosión de moderada a significativa de las playas y una erosión considerable de dunas”.

“Las inundaciones generalizadas en zonas vulnerables supondrán un mayor riesgo de daños materiales y estructurales cerca de la costa y el litoral, con un riesgo aún mayor cerca de la pleamar”, detalló.

“Se producirán numerosos cierres de carreteras y posible inundación de vehículos”, añadió. “Las vidas de las personas que se expongan a riesgos podrían estar en peligro”.

Los cuerpos de dos personas fueron recuperados ayer, sábado, después de que una embarcación de inmigrantes naufragara en la costa de Aguadilla.

Por las condiciones del mar este domingo, el SNM también emitió una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas en aguas del océano Atlántico al norte de Puerto Rico, desde Cabo Rojo hasta el pasaje de la Anegada, al este de St. Corix, por oleaje que podría alcanzar de siete a 10 pies. La advertencia está en efecto hasta las 10:00 de la noche del lunes.