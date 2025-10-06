Opinión
6 de octubre de 2025
78°nubes rotas
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Tiroteo en Australia deja a 20 personas heridas

Un hombre fue detenido dos horas después del ataque

6 de octubre de 2025 - 10:11 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El tiroteo tuvo lugar la noche del domingo en un barrio del oeste de la ciudad australiana, donde el asaltante, identificado como un varón de 60 años, abrió fuego con un rifle contra automóviles y autobuses al azar. (Shutterstock)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Una veintena de personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, por el ataque con arma de fuego de hombre, ya detenido y sin aparentes vínculos con actividades terroristas, contra vehículos en Sídney, informó este lunes la Policía.

El tiroteo tuvo lugar la noche del domingo en un barrio del oeste de la ciudad australiana, donde el asaltante, identificado como un varón de 60 años, abrió fuego con un rifle contra automóviles y autobuses al azar.

Un hombre permanece hospitalizado “en estado grave” por el impacto de una bala, mientras otras diecinueve resultaron con heridas leves, recoge en un comunicado la Policía de Nueva Gales del Sur, jurisdicción cuya capital es Sídney.

Las autoridades lograron capturar al sospechoso menos de dos horas después de los primeros disparos y le incautaron varias armas de fuego.

El comisario Mal Lanyon declaró -a la emisora 2GB- que el detenido realizó entre “cincuenta y cien disparos” y que “no se conocen vínculos (del sospechoso) con actividades terroristas ni con pandillas”, mientras la Policía continúa investigando el motivo del asalto.

