5 de octubre de 2025
82°aguaceros
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Donald Trump amenaza a Hamás con la “aniquilación total” si no cede el control de Gaza

Según CNN, la organización palestina accedió a liberar rehenes como un plan de paz propuesto por el mandatario estadounidense

5 de octubre de 2025 - 5:45 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Sobre el compromiso de Hamás, que aceptó liberar a los rehenes israelíes en Gaza como parte de la primera fase del plan de paz de Trump, el mandatario indicó que “solo el tiempo dirá”. (WILL OLIVER)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente Donald Trump, advirtió que Hamás se enfrenta a la “aniquilación total” si se niega a ceder el control de Gaza, como estipula su plan de paz para poner fin a la guerra que Israel y el grupo islamista palestino libran en la Franja, según informó este domingo CNN.

Preguntado en una entrevista vía mensaje de texto sobre cuáles serían las consecuencias si Hamás insiste en mantenerse en el poder en el enclave, Trump respondió con un escueto: “¡Aniquilación total!”.

Sobre el compromiso de Hamás, que aceptó liberar a los rehenes israelíes en Gaza como parte de la primera fase del plan de paz de Trump, el mandatario indicó que “solo el tiempo dirá”.

En el intercambio de mensajes, ocurrido este sábado antes de que Trump anunciara que Israel acordó una línea inicial de retirada de sus posiciones en la Franja, el presidente estadounidense afirmó que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, está de acuerdo con suspender los bombardeos y apoya su visión para el devastado enclave.

Trump indicó que “pronto” tendría más claridad de las intenciones de Hamás, y añadió que espera que se haga realidad su propuesta de alto el fuego en Gaza, que entraría en vigor luego de concretarse la entrega de todos los rehenes israelíes a cambio de prisioneros palestinos.

El presidente estadounidense ya había advertido a Hamás el sábado de que “no tolerará demoras” que puedan poner en peligro el acuerdo de paz en Gaza.

Este domingo, el mandatario insistió en que este “es un gran acuerdo para Israel, para todo el mundo árabe, el mundo musulmán y el mundo entero”, en respuestas a la prensa en la Casa Blanca antes de partir a una celebración de los 250 años de la Armada estadounidense en la cercana Virginia.

Sobre la liberación de los rehenes, Trump afirmó que las delegaciones de Israel y Hamás, con la mediación de Egipto, Catar y Estados Unidos, están “negociando ahora mismo”.

“Han comenzado las negociaciones en los últimos días. Veremos cómo resulta. Pero tengo entendido que va muy bien”, agregó sobre el diálogo, que debe comenzar oficialmente mañana lunes en El Cairo.

La propuesta de 20 puntos de Trump contempla en una primera fase un intercambio de los 48 rehenes, vivos y muertos, por prisioneros palestinos, tras lo cual habría un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza, donde más de 66,000 personas han muerto en casi dos años de guerra.

El plan incluye la formación de un gobierno de transición para Gaza, supervisado por el propio Trump y el ex primer ministro británico Tony Blair, además de la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino, algo a lo que se opone el Gobierno israelí.

Hamás ha exigido negociar algunos puntos de la propuesta, a lo que Netanyahu respondió hoy que el grupo militante palestino “tiene que aceptarlo (el plan) en su totalidad”.

Tags
Breaking NewsDonald TrumpEstados UnidosHamasFranja de GazaIsraelConflicto palestino israelí
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
