5 de octubre de 2025
NoticiasMundo
Fuertes lluvias arrasan aldeas en Nepal y causan unas 44 muertes

Seis personas de la misma familia fallecieron cuando un deslizamiento de tierra aplastó su hogar mientras dormían

5 de octubre de 2025 - 2:09 PM

Ejército nepalí rescata a damnificados por inundaciones en Jhapa, Nepal. (Nepal Army)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Katmandú — Al menos 44 personas murieron y otras cinco estaban desaparecidas tras aludes de tierra, el impacto de un rayo y las inundaciones provocadas por intensas lluvias el domingo en Nepal, informaron las autoridades.

Entre los fallecidos se encontraban al menos 37 personas en el distrito montañoso oriental de Illam, donde varias aldeas fueron arrasadas por deslizamientos de tierra, según la Autoridad Nacional de Reducción y Manejo de Riesgos de Desastres de Nepal. Varias personas siguen desaparecidas.

Se reportaron lluvias intensas desde el viernes en el distrito, que limita con India y es conocido por el cultivo de té.

Seis personas de la misma familia murieron cuando un deslizamiento de tierra aplastó su hogar mientras dormían, según el asistente administrativo del distrito de Illam, Bholanath Guragai.

La lluvia estaba dificultando los esfuerzos para llegar a las aldeas y muchas carreteras quedaron arrasadas o bloqueadas por los deslizamientos de tierra.

El gobierno indicó que helicópteros también estaban evacuando a personas que requerían atención médica y las tropas terrestres estaban ayudando a trasladar a la población hacia áreas más seguras.

Una persona más murió en un deslizamiento de tierra en un distrito vecino.

Tres personas murieron en otro distrito al ser alcanzadas por un rayo, y tres más en inundaciones en el sur de Nepal.

El gobierno de Nepal emitió una advertencia de lluvias intensas en las regiones oriental y central del país desde el sábado hasta el lunes, al tiempo que cerraba las principales carreteras. Todos los vuelos nacionales fueron suspendidos el sábado por las autoridades de aviación debido a las fuertes lluvias y la poca visibilidad, pero se reanudaron el domingo.

Las principales carreteras que conectan la capital, Katmandú, con otras áreas fueron cerradas por las autoridades, ya que algunas partes estaban bloqueadas por deslizamientos de tierra y otras se cerraron como medida de precaución.

Para el domingo por la noche, una ruta fue parcialmente abierta al tráfico.

El bloqueo de carreteras y transporte ocurrió cuando cientos de miles de personas regresaban a Katmandú después de celebrar Dashain, el festival más grande de la nación del Himalaya. El jueves fue el día principal del festival de dos semanas en que las personas viajan a sus aldeas natales para estar con sus familias.

Las carreteras estaban congestionadas con vehículos el domingo, y el gobierno evaluaba la situación.

En Katmandú, algunas áreas cercanas al río se inundaron, pero no se reportaron daños importantes ni víctimas.

El gobierno había declarado un feriado nacional hasta el lunes debido a las intensas lluvias.

Las inundaciones y deslizamientos de tierra el año pasado alrededor de la misma época causaron la muerte de 224 personas y dejaron 158 heridos.

Las intensas lluvias del fin de semana llegaron al final de la temporada de monzones de Nepal, que generalmente comienza en junio y termina a mediados de septiembre.

Breaking NewsNepalLluvias
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
