Jill Biden lamenta no haber hablado más de la adicción a las drogas de su hijo Hunter

Jill Biden dice que lamenta no haber hablado más sobre la adicción a las drogas de su hijo Hunter durante su tiempo en la Casa Blanca, explicando que ahora se da cuenta de que ser abierta sobre su abuso de sustancias y su recuperación puede ofrecer esperanza a otros en la misma situación.

En una amplia entrevista con la copresentadora de “The View”, Whoopi Goldberg, para promocionar sus memorias sobre la Casa Blanca, la ex primera dama dijo el martes que había relativizado su vida después de que a su marido, el expresidente Biden, le diagnosticaran un cáncer de próstata que se extendió a los huesos.

Dijo que ya no está enfadada por la forma en que los demócratas presionaron a su marido para que pusiera fin a su candidatura a la reelección tras su desastrosa actuación en un debate en 2024 contra el republicano Donald Trump.

“No, no estoy enfadada. Quiero decir, ¿para qué sirve el enfado ahora?”, dijo Jill en el primer acto de presentación de su libro, celebrado en el 92nd Street Y de Nueva York tras su publicación el martes.

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“Creo que en parte lo negábamos”

Jill Biden escribió en sus memorias, “View from the East Wing”, que la adicción no era algo de lo que ella y su marido hablaban. “Creo que en parte lo negábamos”, reconoció, y añadió que se preguntaba por qué alguien que tenía una familia que le quería, una buena educación y una carrera lucrativa se pasaba a las drogas.

“Es duro para mí decir esto, pero Hunter era un drogadicto”, dijo el martes.

Expresó que la espiral de Hunter hacia la adicción fue “un momento realmente difícil de atravesar para nuestra familia”. Hunter Biden comenzó a abusar del alcohol y las drogas después de que su hermano mayor, Beau Biden, muriera en 2015 de una forma agresiva de cáncer cerebral. Hunter lleva ahora varios años sobrio, sostuvo.

“Siento no haber hablado de ello un poco más”, confesó en el escenario.

Biden habló de lo orgullosa que está de Hunter por haber dado un giro a su vida, convertirse en artista y ayudar a otros adictos en recuperación.

“Y espero que al hablar más de ello a medida que vaya avanzando ofrezca esperanza a otras personas”, compartió. “Es algo muy, muy duro de afrontar”.

Hunter Biden escribió sobre su adicción a las drogas y el alcohol en sus propias memorias, publicadas en 2021.

Su adicción le llevó a ser acusado a nivel federal de mentir sobre su consumo de drogas en los formularios que utilizó para comprar un arma. Fue condenado tras un juicio y se enfrentó a penas de prisión, pero finalmente recibió el indulto de su padre, que había insistido repetidamente en que no usaría los poderes de la presidencia para perdonar a su hijo, hasta que cambió de opinión justo antes de entregar el cargo a Trump, que había hablado de imponer “represalias” contra quienes percibía como sus enemigos políticos.

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La lucha contra el cáncer también ha sido dura

Jill Biden ha manifestado su enfado por el trato que el Partido Demócrata dispensó a su marido tras el debate, pero lo ha dejado a un lado después de que al expresidente se le diagnosticara hace un año una forma agresiva de cáncer de próstata que se le extendió a los huesos.

“Creo que el diagnóstico de cáncer de Joe, realmente pone la vida en perspectiva y realmente aprecias todos y cada uno de los días y muchos de los enfados que tienes, piensas, ‘¿Qué sentido tiene?’ Y creo que por eso Joe y yo intentamos, ya sabes, tomar cada día que viene e intentar encontrar las alegrías”.

El expresidente, de 83 años, se encontraba entre el público del acto, junto con muchos otros miembros de la familia Biden, y recibió un par de ovaciones de la abarrotada sala.

Dijo que cuando el médico les dijo que su marido, de casi 50 años, tenía un problema, “nunca pensé que fuera cáncer de próstata”. Expresó que ese tipo de cáncer es una cosa, pero que se convierte en “un juego totalmente diferente” cuando ataca al hueso.

No entró en detalles, pero sugirió que el tratamiento contra el cáncer del expresidente le está pasando factura.

“Joe está aquí esta noche. Ya lo ves. Está más guapo que nunca”, dijo. “Pero, ya sabes, los medicamentos contra el cáncer, los tratamientos contra el cáncer tienen sus consecuencias y creo que esas consecuencias son bastante duras”.

Vivir en una “pecera”

Biden, que cumple 75 años el miércoles, describió algunos de sus recuerdos favoritos de la vida en la Casa Blanca, incluidos los fines de semana en Camp David y el trabajo con familias de militares.

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Según su experiencia, lo más duro del papel de primera dama es la pérdida de intimidad.

“Realmente vives en una pecera”, dice. “Todo el mundo sabe dónde estás. Es la verdad. Ni siquiera podía bajar a mi despacho”.

Imitó la forma en que los agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos hablaban en sus dispositivos mientras caminaba por la Casa Blanca, utilizando el nombre en clave que le daban.