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Joe y Jill Biden adoptan un par de cachorros de labrador: se llaman Boo y Scout

Fueron rescatados de un refugio de Tennessee

31 de marzo de 2026 - 8:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Humane Animal Partners dijo que ayudó a los Bidens a encontrar a los perros tras enterarse de que estaban interesados en dos perros labradores negros. (Evan Vucci)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

WASHINGTON - Joe y Jill Biden han añadido un par de cachorros Lab-mix negro llamado Boo y Scout a la casa del ex presidente en Delaware, la adopción de los perros hermanos después de que fueron rescatados de un refugio en Tennessee.

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Los perros fueron emparejados con los Biden a través de una organización protectora de animales de Delaware que anunció la adopción el lunes y publicó una foto de los Biden sonriendo junto a los cachorros y su gato, Willow.

Humane Animal Partners dijo que ayudó a los Bidens a encontrar a los perros tras enterarse de que estaban interesados en dos perros labradores negros. Boo y Scout son hermanos, originalmente llamados Linda y Rocky, que fueron rescatados de un refugio superpoblado, dijo la organización.

Los Biden eran conocidos por sus pastores alemanes durante su tiempo en la Casa Blanca, incluidos dos que fueron enviados lejos después de incidentes de mordeduras. Major fue enviado a vivir con unos amigos tras morder al personal del Servicio Secreto y al personal de la Casa Blanca en 2021. Commander fue retirado dos años después.

Commander había sido un regalo a Joe Biden en diciembre de 2021, de su hermano James.

Jill Biden declaró recientemente a The Associated Press que ella y el ex presidente decidieron no reclamar los cargos de Mayor y Comandante tras abandonar la Casa Blanca.

Otro de sus pastores alemanes, Champ, murió en 2021 a la edad de 13 años.

Boo y Scout fueron seleccionados para los Biden por el personal de la protectora de animales. “Nuestro equipo los trajo intencionadamente a HAP porque creíamos que encajarían a la perfección con los Biden y su hogar”, declaró Patrick Carroll, director general de Humane Animal Partners.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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