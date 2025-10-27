“Estos son días oscuros”: la fuerte advertencia de Joe Biden y su pronóstico de lo que pasará en Estados Unidos

El expresidente Joe Biden calificó estos “días oscuros” mientras instaba a los estadounidenses a mantenerse optimistas y a no desconectarse en respuesta a lo que él dice son ataques a la libertad de expresión y pruebas sobre los límites del poder ejecutivo por parte del presidente Donald Trump.

“Desde su fundación, Estados Unidos sirvió como un faro para la idea más poderosa jamás vista en el gobierno en la historia del mundo”, dijo Biden. “La idea es más fuerte que cualquier ejército. Somos más poderosos que cualquier dictador”.

Biden, de 82 años, hablando públicamente por primera vez desde que completó una ronda de radioterapia para una forma agresiva de cáncer de próstata, se dirigió a una audiencia en Boston el domingo por la noche después de recibir el Premio a la Trayectoria del Instituto Edward M. Kennedy.

Dijo que Estados Unidos depende de una presidencia con poder limitado, un Congreso en funcionamiento y un poder judicial autónomo. Con el gobierno federal enfrentando su segundo cierre más largo registrado, Trump ha utilizado el lapso en la financiación para ejercer un nuevo mando sobre el gobierno.

“Amigos, no puedo endulzar nada de esto. Estos son días oscuros”, dijo Biden. Luego predijo que el país “encontraría nuestra verdadera brújula nuevamente” y “emergería como siempre lo hemos hecho, más fuertes, más sabios y más resilientes, más justos, siempre y cuando mantengamos la fe”.

Biden enumeró ejemplos de personas que se mantienen firmes contra las amenazas de la administración actual, citando el ejemplo de empleados federales que renuncian en protesta, y universidades y comediantes que han sido blanco de Trump.

“Los presentadores de programas nocturnos continúan arrojando luz sobre la libertad de expresión sabiendo que sus carreras están en juego”, dijo.

Biden también mencionó a funcionarios republicanos electos que votan o se oponen abiertamente a la administración de Trump.

“Estados Unidos no es un cuento de hadas”, dijo. “Durante 250 años, ha sido un tira y afloja constante, una lucha existencial entre el peligro y la posibilidad”.

Terminó el discurso diciéndole a la gente que “se levante de nuevo”.

El demócrata dejó el cargo en enero después de servir un período en la Casa Blanca. Biden abandonó su candidatura a la reelección después de enfrentar presión tras un debate desastroso contra Trump y preocupaciones sobre su edad, salud y estado mental. La vicepresidenta Kamala Harris lanzó su candidatura justo después, pero perdió ante Trump en noviembre pasado.

En mayo, la oficina post presidencial de Biden anunció que le habían diagnosticado cáncer de próstata y que se había extendido a sus huesos.

Los cánceres de próstata se clasifican por su agresividad utilizando lo que se conoce como puntaje de Gleason. Los puntajes varían de 6 a 10, con cánceres de próstata de 8, 9 y 10 que se comportan de manera más agresiva. La oficina de Biden dijo que su puntaje era de 9.

