Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
27 de octubre de 2025
81°lluvia ligera
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

“Estos son días oscuros”: la fuerte advertencia de Joe Biden y su pronóstico de lo que pasará en Estados Unidos

El expresidente instó a los ciudadanos a no rendirse ante los ataques a la libertad de expresión

27 de octubre de 2025 - 9:57 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Biden recibe premio en el Instituto Kennedy en Boston. (Robert F. Bukaty)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El expresidente Joe Biden calificó estos “días oscuros” mientras instaba a los estadounidenses a mantenerse optimistas y a no desconectarse en respuesta a lo que él dice son ataques a la libertad de expresión y pruebas sobre los límites del poder ejecutivo por parte del presidente Donald Trump.

RELACIONADAS

“Desde su fundación, Estados Unidos sirvió como un faro para la idea más poderosa jamás vista en el gobierno en la historia del mundo”, dijo Biden. “La idea es más fuerte que cualquier ejército. Somos más poderosos que cualquier dictador”.

Biden, de 82 años, hablando públicamente por primera vez desde que completó una ronda de radioterapia para una forma agresiva de cáncer de próstata, se dirigió a una audiencia en Boston el domingo por la noche después de recibir el Premio a la Trayectoria del Instituto Edward M. Kennedy.

Dijo que Estados Unidos depende de una presidencia con poder limitado, un Congreso en funcionamiento y un poder judicial autónomo. Con el gobierno federal enfrentando su segundo cierre más largo registrado, Trump ha utilizado el lapso en la financiación para ejercer un nuevo mando sobre el gobierno.

“Amigos, no puedo endulzar nada de esto. Estos son días oscuros”, dijo Biden. Luego predijo que el país “encontraría nuestra verdadera brújula nuevamente” y “emergería como siempre lo hemos hecho, más fuertes, más sabios y más resilientes, más justos, siempre y cuando mantengamos la fe”.

Biden enumeró ejemplos de personas que se mantienen firmes contra las amenazas de la administración actual, citando el ejemplo de empleados federales que renuncian en protesta, y universidades y comediantes que han sido blanco de Trump.

“Los presentadores de programas nocturnos continúan arrojando luz sobre la libertad de expresión sabiendo que sus carreras están en juego”, dijo.

Biden también mencionó a funcionarios republicanos electos que votan o se oponen abiertamente a la administración de Trump.

“Estados Unidos no es un cuento de hadas”, dijo. “Durante 250 años, ha sido un tira y afloja constante, una lucha existencial entre el peligro y la posibilidad”.

Terminó el discurso diciéndole a la gente que “se levante de nuevo”.

El demócrata dejó el cargo en enero después de servir un período en la Casa Blanca. Biden abandonó su candidatura a la reelección después de enfrentar presión tras un debate desastroso contra Trump y preocupaciones sobre su edad, salud y estado mental. La vicepresidenta Kamala Harris lanzó su candidatura justo después, pero perdió ante Trump en noviembre pasado.

En mayo, la oficina post presidencial de Biden anunció que le habían diagnosticado cáncer de próstata y que se había extendido a sus huesos.

Los cánceres de próstata se clasifican por su agresividad utilizando lo que se conoce como puntaje de Gleason. Los puntajes varían de 6 a 10, con cánceres de próstata de 8, 9 y 10 que se comportan de manera más agresiva. La oficina de Biden dijo que su puntaje era de 9.

El presidente Joe Biden recibió a Donald Trump en la Casa Blanca para dialogar sobre el proceso de transición.La reunión entre los mandatarios se llevó a cabo en la Oficina Oval.En la fotografía, miembros de la prensa a la espera de que se concreta el histórico encuentro entre ambos mandatarios.
1 / 10 | Histórico apretón de manos: Joe Biden recibe a Donald Trump en la Casa Blanca tras las elecciones presidenciales. El presidente Joe Biden recibió a Donald Trump en la Casa Blanca para dialogar sobre el proceso de transición. - Evan Vucci
Tags
Joe BidenDonald TrumpEstados UnidosBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 27 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: