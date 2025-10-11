Opinión
11 de octubre de 2025
84°lluvia ligera
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Joe Biden se someterá a cinco semanas de radioterapia para tratar su cáncer de próstata

Un portavoz del expresidente de Estados Unidos ofrece mayores detalles de la “siguiente fase” del tratamiento

11 de octubre de 2025 - 10:59 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Biden habla a medios en Carolina del Sur. (Stephanie Scarbrough)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington - El expresidente de Estados Unidos Joe Biden se someterá a radioterapia en una “siguiente fase” de su tratamiento por cáncer, según informó este sábado el portal NBC.

Un portavoz del exmandatario informó a la cadena que la radioterapia formará parte de un “plan de cuidados” contra el agresivo cáncer de próstata, con metástasis en los huesos, cuyo diagnóstico fue hecho público el pasado mes de mayo.

El tratamiento de radiación durará cinco semanas y se combinará con un tratamiento hormonal, detalló el portavoz.

A principios de septiembre, se conoció que Biden, de 82 años, se sometió recientemente a una operación para quitarle células cancerígenas de la piel.

Biden dejó la Casa Blanca el pasado enero como el presidente estadounidense de mayor edad en el cargo. Durante su mandato, hubo cuestionamientos sobre su aptitud para continuar en el la posición debido a su edad y su salud.

El expresidente demócrata abandonó la carrera por la reelección a mediados de 2024 para en su lugar apoyar la candidatura de su vicepresidenta, Kamala Harris, quien fue derrotada en las urnas por Donald Trump.

A inicios de 2024, el médico personal de Biden le declaró apto para continuar en la posición tras un examen físico.

En febrero de 2023, a Biden se le extirpó una lesión cancerosa en el pecho en una operación exitosa, tras la cual el entonces médico de la Casa Blanca aseguró que no se requería tratamiento adicional.

Breaking NewsCasa BlancaEstados UnidosJoe BidenCáncer
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
